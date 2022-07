Luego de confirmar sus intenciones de disputar la intendencia de Tres Arroyos en las elecciones 2023, Matías Fhurer apuntó contra el Diputado Provincial Carlos “Cuto” Moreno por adjudicarse obras que se gestionaron desde el Municipio.

El caso que desató el comentario de Fhurer fueron las obras y gestiones realizadas para llevar adelante las Unidades Modulares Productivas de Orense y Copetonas (Parquecitos industriales) y el rumor de que el Diputado Moreno habría gestionado su realización.

“Es una gestión municipal que se viene realizando desde hace muchos años, desde que me tocó a mí, ha sido una tarea intensa porque ha sido una decisión concreta del intendente”.

“Este diputado dijo alguna vez sobre el Intendente Carlos Sánchez que “saludaba con gorra ajena” en este caso la gestión de Unidades Modulares Productivas, más allá que se necesita, por supuesto, una colaboración de la Cámara de Diputados y de las relaciones que él pueda tener con el gobernador o con quien sea que, bienvenidas sean para Tres Arroyos; pero fueron gestionadas por el municipio”.

“La política es un juego de egos y es justamente lo que me falta a mí. Yo hago mi trabajo, como corresponde y si en algún momento no nombro a alguien en particular, es porque me olvidé o porque no tiene nada que ver con la situación, en este caso las Unidades Modulares Productivas de Orense y Copetonas es un desarrollo del Estado Municipal desde hace varias gestiones, con Salim, Carrozzi y Echeto cuando fueron Secretarios”.

“En la actualidad es un trabajo excelente el que está realizando el delegado Mariano Hernández para llevar adelante el parquecito industrial de Copetonas”.

“Habría que preguntarle al Diputado Moreno si sabe dónde queda el Parque Industrial de Copetonas y el de Orense, porque no debe saber, capaz que no es la función de él pero debería saber dónde queda y conocer el terreno de la Provincia de Buenos Aires”.

“A mí no me interesa contar la cantidad de veces que fui a golpear una puerta a la ciudad de La Plata o en Buenos Aires, no hago ni alardes ni parafernalia con eso. Si algunos quieren hacer política de esa manera, es problema de ellos”.

“Muchas veces en política, se dicen cosas que uno cree que hace y no las hace uno. No me gustan las personas que dicen cosas y no las hacen”- sentenció.

“Si hay algún diputado provincial que se quiere sacar una foto en el medio del acceso de Belgrano hacia el Colegio Agropecuario que lo haga porque es una obra para Tres Arroyos, pero eso se gestionó desde la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Tres Arroyos por gestión del intendente municipal”.

“Todavía están faltando los 120 millones de pesos que esta persona prometió para el acceso a Hueso Clavado en octubre del año pasado”.

Sobre su relación personal con Moreno, Fhurer indicó:

“Hace muchísimo que no hablo con el Diputado Moreno. Me faltó el respeto en un acto, no me saludó por un motivo que él solo sabe. La última charla que tuve fue hace un año y medio. Es una persona con mucho rodaje en la política y me llamó mucho la atención su falta de respeto”.

“Yo digo la verdad, siempre fui directo, no tengo vueltas. La falta de respeto es lo último que yo voy a tolerar, inclusive este señor Moreno hizo un comentario frente a una subsecretaria de la Nación en ese momento” – finalizó Fhurer.