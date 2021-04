Organizadores de eventos, propietarios de salones de fiestas, Dee jay, fotógrafos y demás involucrados en el rubro de las fiestas, se hicieron presente esta mañana en la Municipalidad para dar a conocer su situación y reunirse con el intendente Carlos Sánchez.

En esta oportunidad, por compromisos asumidos previamente por el primer mandatario municipal, fueron recibidos por la concejal Claudia Cittadino y se programó una reunión con el intendente para el próximo día miércoles a las 8:30 horas.

Organizadores de eventos y afines se reunieron en la Municipalidad

Sin duda alguna es uno de los rubros más afectados por la pandemia. Los organizadores de eventos y todos los que trabajan a su alrededor desde, decoradores, Disc Jockey, músicos, mozos, fotógrafos, propietarios de salones, reposteros etc. tuvieron que suspender todas sus actividades durante el año pasado y, sin la posibilidad de seguir trabajando, su situación económica se vio verdaderamente afectada.

Si bien en los últimos tiempos habían vuelto al trabajo las nuevas restricciones vuelven a poner en serias dificultades económicas a muchas familias y la difícil situación ya se torna imposible de sostener para mucho de ellos.

Al respecto el DJ Carlos Tortorella expresó: “Nuestra preocupación es que estuvimos parado todo el año pasado, habíamos arrancado a trabajar con estrictos protocolos. No somos ajenos a la situación del país pero tenemos miedo de que esto se extienda mucho en el tiempo y otra vez tengamos los mismos problemas. Queremos consultar sobre la posibilidad que que exista una solución, si la medida es por 15 días o se extenderá mucho más, de ser así deberíamos prepararnos de otra forma”.

Por su parte Ariel José, propietario de un salón de eventos dijo: “Lo que se está viviendo últimamente son las fiestas clandestinas, y en ellas la gente no toma las medidas que hay que tomar. En un lugar cerrado y habilitado como el que tenemos nosotros, llevando el protocolo estrictamente y acostumbrando a la gente a juntarse en un horario razonable deberíamos poder trabajar”.

“Necesitamos trabajar y seguir subsistiendo - continuó José - , tener un apoyo del municipio, aunque sea no pagar los impuestos, tenemos un año de atraso, ninguno de nosotros pudo pagar porque no tenemos ingresos, es tristísimo no poder hacerlo, o tener la heladera vacía o que nuestros hijos no tengan para comer”.

“Vendimos lo que teníamos para poder subsistir, por ejemplo el Torto (Carlos Tortorella) tuvo que vender sus equipos de música para poder vivir. La depresión que tenemos muchos de nosotros en este momento es muy grande, nos afecta a todos, el que tiene el salón de fiestas, el que hace el catering, el mozo, el fotógrafo, el dj, los músicos, la decoradora, todos nos vemos afectados. Lo que queremos es estar en un lugar habilitado, con un protocolo de seguridad donde los jóvenes puedan disfrutar.

“Esto afecta a mucha gente, las vinotecas están sin vender vino, las carnicerías sin vender carne, quien hace las tortas está sin trabajo. Es mucha la gente que está detrás de una fiesta, y detrás de ellas están la familia y los hijos”.

“Buscamos una solución. En Tandil se juntaron todos y encontraron la salida para poder seguir trabajando. Necesitamos el apoyo de la gente, que quienes quieran hacer una fiesta, que sean conscientes, que los jóvenes sean conscientes y cuando se junten en la plaza usen barbijo y respeten todos los protocolos” - finalizó.

Por su parte, Claudia Citadino expresó a los presentes, que el intendente está al tanto de la situación y que los recibirá a la brevedad, cuando desde provincia haya más definiciones sobre las nuevas medidas y restricciones que se guardan para las próximas horas.

“Donde se cumplen al pie de la letra los protocolos el virus no entra - dijo la concejal - Los contagios no se están viendo en los lugares que cumplen los protocolos sino en las reuniones familiares o en las reuniones donde la gente se relaja. Estamos arrancando un pico que no vimos en la etapa anterior, la situación se puso muy difícil y ojalá que no nos bajen de fase. Estamos aguardando definiciones desde la Gobernación, queremos tener algo más firme para poder charlar porque las decisiones no las definimos nosotros las define la Provincia” - indicó.

Finalmente la reunión con el intendente quedó concretada para el próximo miércoles a las 8:30 horas.