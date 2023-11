Mooi Dermocosmética farmacéutica: un emprendimiento netamente tresarroyense

Mooi es un vocablo de origen neerlandés, significa bello pero también puede utilizarse para nombrar a una persona linda o bella. Mooi, como concepto de belleza integral, fue el nombre elegido por Cintia Verkuyl para su línea de belleza facial que ya cuenta con más de 70 productos en el mercado.

Mooi Dermocosmética farmacéutica, un emprendimiento de Cintia Verkuyl tuvo su lanzamiento oficial este jueves, con la presentación de ocho nuevos productos que se suman a su catálogo.

Verkuyl es farmacéutica y en 2019 realizó un curso de cosmetología aplicada a la Química para luego comenzar a fabricar su propia línea de productos para el cuidado de la piel.

Cintia Verkuyl - Mooi Foto: cintia verkuyl - M

Su emprendimiento fue creciendo y su línea consta de productos personalizados para cada necesidad.

“La idea fue hacer una línea que tuviese profesionales detrás y que sea local. Apuntar al público que por ahí no encuentra los productos que quiere en el mercado o que quiere algo personalizado también, por eso hago productos libre de parabenos y muchos otros productos de origen vegetal. Ya tengo casi 70 productos a la venta – indicó Verkuyl.

Y continuó: “Esto es otra alternativa con respecto a la cosmetología. Las personas pueden venir a hacer una entrevista conmigo y armamos una rutina específica y personalizada. Mí línea va apuntada también, a que las mujeres aceptemos la belleza que cada una tiene y para potenciar eso”.

Cintia Verkuyl - Mooi Foto: cintia verkuyl - M

VTA: Con más de 70 productos a la venta, ¿Cuáles son los más solicitados?

“Entre nuestros productos la familia de los serúms son los más vendidos. Tenemos por ejemplo entre ellos, el sérum de ácido hialurónico y vitamina C”.

VTA: Para aquellos no familiarizados con la cosmética que son los Serúm?

“Los serúms en general tienen la característica de tener concentraciones muy altas de activos y potencian lo que vamos a usar luego, que son las cremas. Se hace una limpieza y después se aplica el serúm.

En este caso el serúm de hialurónico con vitamina C, lo que nos da es una alta hidratación y la vitamina C, en la concentración en la que la usamos en este serúm, nos va a dar muchísima luminosidad en la cara y va a ir apaciguando algunas manchitas.

Otro de los productos muy vendidos es el serúm reparador que tiene Niacinamida que es antiinflamatoria, unificadora de tono y que también actúa en lo que es reducción de sebos y de grasa. En este caso está acompañada por el zinc que también ayuda a esas cuestiones. La pueden usar las personas que tienen acné, piel sensible, que se ponen coloradas o que tienen la piel mixta, más tirando a grasa. Este producto nos ayuda a que la piel se normalice.

Hay también una línea Premium como el serúm Intensivo y el serúm Seda, este último tiene efecto Botox, que dura unas horas y es una alternativa para todas aquellas personas que no quieren inyectarse, además tiene una terminación sedosa, como bien indica el nombre”.

Cintia Verkuyl - Mooi Foto: cintia verkuyl - M

VTA: Al principio de la nota mencionaste que realizás entrevistas previas ¿tiene que ver con el asesoramiento y la conveniencia de acuerdo a cada tipo de piel?

“Si, lo primero que hacemos es evaluar qué tipo de piel tiene cada mujer, qué tipo de rutina tienen en su vida diaria y que tipo de tratamiento quieren.

Yo siempre recomiendo que la limpieza sea si o si mañana y noche, diariamente, al igual que la hidratación. Después podemos, adaptar una crema que te sirva para el día y para la noche y tener una sola crema, porque hay gente que no quiere tener demasiadas cosas”.

VTA: Cintia, ¿Cuánto hace que arrancaste a trabajar en toda esta línea?

“Empecé hace tres años. Después que me recibí de farmacéutica seguí estudiando otras cosas. En el 2019 hice un curso de cosmetología aplicada a la química. De a poquito comencé a probar productos con mis clientas de mayor confianza que al ver los resultados, me pedían otros productos con tal o cual cosa, y así comencé a fabricarlos.

En el 2020 en plena pandemia, ya comencé a buscar un nombre y un logo, en aquel momento no pude lanzarlo al mercado pero ahora sí estamos en condiciones de hacerlo.

Este jueves fue la presentación oficial y el lanzamiento de una línea nueva con ocho productos distintos. Todos mis productos son de venta exclusiva en mi farmacia. (Farmacia Verkuyl, avenida Moreno 315”).

Cintia Verkuyl - Mooi Foto: cintia verkuyl - M

VTA: Mencionaste que tu línea de productos se puede personalizar de acuerdo a las necesidades de cada cliente. ¿Cómo es eso?

“Hoy en día, muchas mujeres están buscando cosas muy específicas, que por ahí son muy difícil de encontrar en el mercado porque el mercado se concentra en un activo específico y yo mis cremas les pongo cinco o seis activos, por lo que tienen efectos mucho más integrales.

Al ser farmacéutica, tengo la posibilidad de hacer cremas con la menor cantidad de químicos posibles. Muchas veces me pasa con mujeres que vienen y dicen que todas las cremas le hacen mal, por lo cual las fabrico con todo natural, hago muestras de diferentes cremas y las van probando para que, en base a eso, armar una crema final que les sirva a sus necesidades”.

VTA: Además de la presentación oficial, se lanzaron ocho nuevos productos, ¿Cuáles son?

La línea nueva es la línea de hialurónico que son 8 productos. La crema gel, la que se llama mi primer crema que es para teenagers, el serúm, el contorno de ojos, una crema de párpados, un fortalecedor de pestañas y un bálsamo todos con ácido hialurónico.

VTA: ¿Qué otros productos se consiguen en MOOI?

“Nuestros productos constan de toda la parte de limpieza que se adapta a cada tipo de piel, desde aguas micelares, crema de maquillaje, espuma, gel, leche.

Tenemos tres tipos de tónicos diferentes, para piel mixta, piel seca y piel sensible. Tenemos 8 serúms diferentes.

Nuestros productos están separados por línea:

La línea Bloem es más que nada para la prevención de envejecimiento tiene agua micelar, crema de día de noche y dos contornos de ojos distintos: uno antiage y otro para ojeras.

La línea Goud ya es más para el tratamiento de arrugas y restablecimiento de la piel, también tiene agua micelar, crema de día de noche y un contorno de ojos para arrugas.

Esta también la línea para piel sensible que es una línea para pieles reactivas, lo que se busca es que esta piel llegue a un equilibrio y ya no reaccione de la manera exagerada sino que reaccione normalmente. En este caso también tenemos una agua micelar, una bruma compensadora, una crema de día, la leche de limpieza, el tónico y después tenemos la línea corporal de la piel sensible, que es una crema un champú y un jabón. Estos últimos tres productos se pueden utilizar en personas que tienen dermatitis atópicas, por ejemplo.

Dentro de esta línea también tenemos la parte de rosácea que se llama Relief que tiene tres cremas distintas dependiendo de cada tipo de piel, un bálsamo compensador y un serúm antirrojeces todos estos productos se utilizan en las mujeres que tienen una rosácea activa o que quieren mantener su piel libre de rosácea. La rosácea no se cura, pero se puede controlar.

La Línea Dorada, una línea G que tiene tres productos que son este los VIP de la línea: un contorno de ojos intensivo, un serúm intensivo y un serúm seda efecto botox..

Tenemos, también productos para acné con geles, espumas de limpieza, aceites y demás. La línea corporal para piel normal, seca y extra seca y la crema de manos. Tenemos además bálsamo labial, agua termal, bruma hidratante y contorno de labios. Eso es toda la línea”.

Por contactos:

Mooi dermocosmética en Instagram

Farmacia Verkuyl, Moreno 315

Cintia Verkuyl - Mooi Foto: cintia verkuyl - M

Cintia Verkuyl - Mooi Foto: cintia verkuyl - M

Cintia Verkuyl - Mooi Foto: cintia verkuyl - M

Cintia Verkuyl - Mooi Foto: cintia verkuyl - M

Cintia Verkuyl - Mooi Foto: cintia verkuyl - M