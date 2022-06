Milagros Liebana, abre caminos para las mujeres tresarroyenses.

Tal como en su momento lo hizo Nirvana Damiani convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un equipo de primera en la Asociación Tresarroyense de Básquet, Milagros se convirtió en la primera mujer en formar parte del Cuerpo Técnico de un equipo de fútbol de la Liga Tresarroyense.

Milagros Liebana es la preparadora física de la Primera y Tercera División del Club Boca Juniors de Tres Arroyos.

Agradece la oportunidad pero se lo ha ganado a fuerza de trabajo, constancia y sentido de pertenencia al club de sus amores.

Milagros Liebana es la primera mujer tresarroyense en formar parte del Cuerpo Técnico de un equipo de fútbol. Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

En dialogo con Vía Tres Arroyos Milagros contó su experiencia en un ambiente que hasta hace pocos años atrás era únicamente masculino.

“Es una experiencia difícil de describir porque lo vivo muy de cerca – inició -Hace muchos años que estoy cerca del club y a su vez estoy estudiando Educación Física, esas cuestiones me fueron abriendo el camino que estoy transitando”.

“Me faltan un par de materias para recibirme – continuó - pero está buenísimo poder trabajar de lo que a uno le gusta y a pesar de que siempre fue un ambiente muy machista está bueno que le puedan dar de a poco, la posibilidad a la mujer para que pueda hacer su camino”.

VTA: ¿Cómo fue el recibimiento?

“El trato y el apoyo de los directivos y del Cuerpo Técnico fue absoluto y lo agradezco porque no pasa en todos los clubes”.

“Soy parte del Club Boca Junior desde hace mucho tiempo y eso es una ventaja. Me conocen los jugadores, desde las categorías más chiquitas hasta los jugadores de primera, eso me da confianza y seguridad para que día a día ir trayendo actividades nuevas”.

“Sé que ellos me van a decir si se sienten cómodos, si hay algo que no les gusta y que puedo mejorar. Al ser un ambiente masculino, las mujeres no tuvimos el mismo recorrido ni la misma trayectoria para poder evidenciar el fútbol desde nuestro lugar y tener esa experiencia desde la participación activa”.

VTA: ¿Es tu primera experiencia laboral como preparadora física?

“Sí. Antes de este trabajo me habían llamado de otro club para hacerme cargo de una categoría femenina como profe, pero en ese momento prioricé el estudio”.

“Además el club tira. Ya hace mucho tiempo que me paso los sábados de inferiores al lado de los profes, en el banco de suplentes y estando atenta a todo lo que pasa durante el partido, por eso cuando se dio esta oportunidad, al principio lo dudé, pero hay que arriesgarse. Si no lo hacía, nunca hubiese podido concretar mi sueño que es devolverle al club lo que me dio y me enseñó desde el 2015, para que hoy, yo pueda estar trabajando con la 3era y la 1era División del club”.

“Por cuestiones de estudio trabajo con la 3era los días domingos, y me sume a la Primera desde hace tres fechas”.

VTA:¿Qué es lo que más rescatás de esta oportunidad?

El apoyo del Equipo Técnico desde el día uno. Desde el principio de este proceso quisieron saber cómo me trataban, si me sentía cómoda, segura y si tenía el respeto que me merecía. Pero como decía al principio, al ser parte del club no necesité esa presentación ni esa adaptación que hubiese necesitado en otro lado porque esta ya es una familia que está consolidada; es mi segunda casa y corro con esa ventaja”.

VTA: ¿Qué mensaje le darías a otras mujeres que todavía no se deciden a participar en ámbitos típicamente masculinos?

“Ojalá que muchas más mujeres se animen y se arriesguen. Que no tengan miedo de participar y de sumar sus conocimientos, trabajo y vocación en lo que hace algunos años se consideraba un ambiente masculino. Sino nos arriesgamos nosotras esas cosas nunca van a cambiar”.