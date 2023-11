Lucas Oviedo afirma no haber sido notificado sobre una orden de restricción en su contra

Lucas Oviedo, delegado de la localidad de Reta afirmó a Vía Tres Arroyos que no fue notificado sobre una orden de restricción en su contra realizada por un vecino de la localidad, por el delito de hostigamiento, donde también fue denunciado su cuñado, Isaías Denóbrega.

En dialogo con Vía Tres Arroyos, Oviedo expresó:

“Me entero de la situación por la nota que sale hoy a la mañana en un medio. Yo no estoy notificado de nada. Estimo que la gente de la Comisaría debería haberse acercado a mi casa o dejarme algo, a mí no me llegó nada”.

Sí sé que hubo ayer en la localidad de Reta la entrega de varias notificaciones de parte de este hombre, a unos médicos de Reta que denunció, a Isaías si le llegó una cautelar y a otros chicos de Reta también, pero a mí no. Hoy a la mañana me desayuné con la nota.

VTA: Para aclarar la situación y echar un poco de luz al asunto: hay una denuncia hecha en la justicia por este hombre en tu contra, te denuncia por hostigamiento.

“Vivimos a 100 metros. Yo vivo en 33 y 50 y él vive en 33 y 48 a 100 metros. La gente que me conoce sabe que yo no soy una persona ni violenta ni agresiva.

Me da mucha gracia porque yo no lo veo nunca a él, no nos cruzamos nunca, la verdad que yo calculo que viene por el problema que tuvimos con lo de la ambulancia, que realmente quedó en la nada porque los registros de los horarios que él hablaba de que llegó a las 3 de la tarde y la ambulancia salió a las 7 de la tarde una cosa, así, una locura, después están los registros de los horarios y bueno, por eso queda la nada”.

NdR: Oviedo se refiere a una situación ocurrida en el 2022 cuando Armando Schneider, denunciante, dio a conocer públicamente que su pareja perdió un embarazo por la falta de un ambulanciero en la unidad sanitaria de Reta que la traslade al hospital Pirovano de urgencia .

En declaraciones al diario La Voz del Pueblo Schneider expresó el día martes:

“Un ciudadano del pueblo me dice que me tengo que cuidar porque el señor Lucas Oviedo le dijo a él que me la tienen jurada. Fue hace dos días, hice la denuncia en la policía y en la fiscalía pedimos la orden de restricción de acercamiento a 200 metros. Acabo de firmar la notificación de la medida que entró en vigencia”.

“Vengo sufriendo acosos, patoteadas. No puedo salir solo de noche a lugares públicos porque me encuentran y me tengo que retirar, recibo intimidaciones, pasaron por la puerta de la radio mientras estoy trabajando y me hacen señas, y así sucesivamente”, describió Schneider.

Oviedo por su parte indicó:

“Cuando uno sufre la pérdida así de esta magnitud obviamente que siempre quiere encontrar responsables, por otro lado, es que hay una realidad que las instituciones del pueblo no quieren que yo deje la delegación y la gente del pueblo tampoco los quiere a ellos”.

VTA: ¿Vas a tomar alguna acción al respecto?

“No voy a tomar ninguna acción legal, sería una pérdida de tiempo y de energía. Yo mis energías las deposito en mi familia, mis hijos, en mi mujer y mi madre.

Me da mucha gracia, que él se sienta intimidado por mí, él mide un metro noventa, es gigante, vive haciendo fuerza, yo mido 1,70 ¿A quién puedo intimidar?”

VTA: ¿Nunca te lo cruzaste para intentar resolver la situación y hablar en buenos términos?

“Reta es un pañuelo, vamos al mismo almacén y nunca me dijo nada. Yo entro saludo, digo ‘buen día’ como digo siempre, él entra dice ‘buen día’ y queda todo ahí. Pero el asunto principal es que yo todavía no he sido notificado, no me llegó nada. Prometo que si me llega la cautelar te aviso”.

“Vuelvo a repetirte ayer este hombre hizo una tirada masiva de denuncias, se han repartido cuatro cinco denuncias mínimo, la mía no llegó, así que si tengo una cautelar cuando lo vea me voy a tener que correr aunque sea 100 metros de donde está si es que existe y está en vigencia”.

VTA: 200 metros, la restricción es de 200 metros.

“Me voy a tener que mudar, porque vivo a 100 metros” - finalizó.