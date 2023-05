Grave situación del Servicio de Pediatría del Hospital Penna que afecta a Tres Arroyos y la región

El pasado 2 de mayo un grupo de Pedíatras autoconvocados de Bahía Blanca y la región dieron a conocer, a través de un comunicado, la difícil situación que atraviesa el sector de Pediatría del Hospital Penna de la ciudad de Bahía Blanca, situación que afecta también a Tres Arroyos y la región.

Son muchos los pacientes de Tres Arroyos que por la complejidad de sus lesiones deben ser derivados a Bahía Blanca para su tratamiento, operación y posterior recuperación y entre ellos muchos niños.

La situación en Tres Arroyos con respecto a la Pediatría tampoco fue o es la ideal.

Desde que el 1 de marzo dejó de funcionar la guardia pediátrica de la Clínica Hispano. El servicio que brinda el Centro Municipal de Salud se vio en algunos casos desbordado y visiblemente insuficiente para atender la demanda social.

La falta de profesionales especializados es la excusa o la razón de una situación que se da en varias ciudades del país.

Pero volviendo al caso del Hospital Penna de Bahía Blanca el comunicado de los pedíatras autoconvocados indica lo siguiente:

A la ciudadanía de Bahía Blanca y la Región,

Bahía Blanca, 02 de Mayo de 2023.

Como pediatras, y ante el silencio de las autoridades de salud local y provincial, nos sentimos en la responsabilidad de visibilizar ante los ciudadanos de Bahía Blanca y la región, la preocupante situación que se está atravesando respecto a la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Hace años que en nuestra ciudad el Sistema de Salud, y en especial la Pediatría se está deteriorando, con guardias médicas descubiertas, centros de salud saturados y renuncias masivas de profesionales.

La actual situación del Servicio de Pediatría del Hospital Interzonal José Penna no queda fuera de esta problemática, impactando gravemente en todo el sistema de salud local y regional.

El desmembramiento de dicho Servicio, con el descuido del personal de salud, la falta de insumos y el desinterés absoluto de las autoridades, ha llevado al vaciamiento de profesionales dejando al descubierto total el servicio de guardia externa pediátrica de dicho Hospital, así como de forma parcial a su sala de internación, la cual los fines de semana no cuenta con médico de guardia.

En las últimas horas además, estamos viviendo la reducción de la atención en servicios críticos para la región.

Esta situación está impactando de forma directa en el resto de los efectores de salud, en particular el Hospital Municipal, quien debe afrontar el aumento de la demanda tanto en consultas ambulatorias como en internación y seguimiento de esta población.

A su vez, el silencio y la falta de planes de contingencia a corto y mediano plazo dejan a la región sin un hospital interzonal de referencia, aumentando aún más la presión sobre el sistema de salud local.

Se avecinan tiempos difíciles, el aumento de las consultas pediátricas por la época invernal no solo no podrá ser cubierto por la oferta actual sino que tendremos que lamentar víctimas si no se toman acciones de inmediato.

El silencio que estamos vivenciando no solo es preocupante, es maléfico y como profesionales comprometidos con la salud de los niños niñas y adolescentes nos vemos en la obligación ética y moral de visibilizarlo y pedirle a los ciudadanos su acompañamiento en esta lucha que, ya está lejos de ser un reclamo salarial, sino que se basa en resguardar el derecho mínimo a la salud de infancias y adolescencias, el derecho de ser atendidos en condiciones óptimas y sobre todo, en el momento oportuno.

Rogamos porque la situación no se silencie más y una respuesta que ya está llegando tarde.

Pediatras autoconvocados de Bahía Blanca y la Región.

Comunicado pediatras autoconvocados 2 de mayo 2023 Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Una madre tresarroyense se hace eco del conflicto

Vía Tres Arroyos se comunicó con Marta Cepeda, mamá de Manuel quien tras un accidente en su bicicleta fue derivado de urgencia al Hospital Penna de Bahía Blanca donde fue intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades y permaneció internado durante tres meses desde septiembre a diciembre.

Hoy Manuel debe realizarse controles periódicos para evaluar no sólo la parte quirúrgica sino la neurológica cognitiva por lo que sigue visitando el Hospital Penna y sigue siendo atendido por los pediatras del lugar a toda hora y ante cualquier emergencia.

Debido a la situación de su hijo es que Marta está al tanto de lo que sucede con los pediatras del Hospital Penna y se ha hecho eco de la situación y brega por una pronta solución.

Al respecto Marta indicó:

“Mi hijo fue derivado del Hospital Pirovano de Tres Arroyos al Penna de Bahía Blanca. Fue operado allá en Bahía y atendido en Terapia Intensiva, y luego pasado a una sala de internación. Estuvo allá desde septiembre a diciembre”.

“Fueron tres meses que nosotros convivimos con el servicio de enfermería y con el servicio de médicos pediatras. Fue una atención, profesional y humana excelente, eso hay que decirlo”.

“Ahora estamos con controles ambulatorios, por eso vamos seguido y vemos que desde diciembre hasta ahora, las cosas se están agravando”.

“Hay determinados días que en el hospital no hay médicos pediatras en las salas de terapia Intensiva, también hay días en los cuales no hay pediatras en el hospital. Las enfermeras quedan solo a cargo de los pacientes; además peligra la continuidad del servicio en la sala de internación”.

“Esto hay que hacerlo visible para que los médicos obtengan una respuesta y se pueda lograr solucionar este inconveniente que verdaderamente no solo va a afectar a Bahía sino que los tresarroyenses y los habitantes de la región porque son muchos los pacientes que son derivados al Penna”.

“Sé de las falencias porque, estuve ahí, lo viví y vi también el esfuerzo denodado que hace tanto el personal de enfermería como la parte pediátrica por estar, por acudir en el momento que los necesitás”.

“Yo creo que el derecho a la salud la tenemos todos y estaría buenísimo, que nos permitieran a aquellos que no tenemos una obra social o dinero en el bolsillo poder ser atendidos por un médico como los excelentes que hay en el Penna”.

“Es mucho también el apoyo que recibís en ese hospital, no solo desde lo profesional sino desde lo humano tanto de médicos como de enfermeros, con los que estoy eternamente agradecida” – concluyó Cepeda.