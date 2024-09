Este domingo quedó oficialmente inaugurada la 167º Exposición Rural de Tres Arroyos

Este domingo se llevó a cabo la inauguración oficial de la 167º edición de la Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de la Sociedad de Tres Arroyos, con la presencia del intendente Pablo Garate, Eugenio Simonetti, Presidente de la entidad, Carlos Bilbao de CARBAP; Matías de Velazco de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) además de funcionarios municipales.

También se entregaron reconocimientos y premios a los expositores.

Recibieron: Uzcudun S.A concesionario Toyota, la Escuela Agropecuaria, a la Escuela Secundaria Agraria ex Colegio Danés, Asociación Mutual DAN, Distribuidora Z, , Rurales Román, Metalfor, Istilart y La Dulce Cooperativa de Seguros. También se distinguió al Veterinario Enrique Groenenberg por la labor desarrollada.

En su discurso el presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti indicó que el 30 de octubre se llevará a cabo en Tres Arroyos un Congreso Provincial sobre caminos rurales y agradeció a todos los expositores “desde el más chiquito al más grande y sepan que están las puertas abiertas para quien quiera venir en la próxima”.

Luego tuvo palabras elogiosas tanto a las políticas del gobierno nacional como para el gobierno municipal de Pablo Garate

“Tenemos un nuevo gobierno municipal que se le piden cosas que no se hicieron antes como velocidad, transformación, pero no es fácil. y agrego que hay que “tener paz y diálogo; hablemos, no desplacemos gente; creo que con paciencia y negociación vamos a llegar a ser el país que nos merecemos”.

Por su parte desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ,ratificó su apoyo al Gobierno nacional en materia económica y criticó fuertemente al Gobernador Kicillof por su idea de intervenir en el Puerto de Quequén.

“Es un disparate la intervención porque las empresas funcionan bien. No quiere decir que estemos de acuerdo con las exportadores ni molinos pero el Estado no tiene que meterse, por lo que tiene que estas afuera debido a que hace macanas” - indicó Carlos Bilbao de CARBAP

Y agregó: «El gobernador ha incorporado una quinta cuota del Inmobiliario Rural y hace que cualquier campo de 200 hectáreas pase los $40 millones de valuación, lo que hace que haya hasta más de 300% de aumento”.

Luego Matías de Velasco del CRA se mostró a favor de la política de Deficit Cero que lleva adelante el Gobierno Nacional de Javier Milei: “Nuestro apoyo no es obsecuente ni ciego, no queremos que vuelva el pasado ni esa forma de hacer política. Por eso necesitamos que le vaya bien a este gobierno. Este gobierno es parte de nosotros y diremos lo que está bien y lo que está mal”

El cierre de los discursos fue para el intendente Pablo Garate quien felicitó a los organizadores por el evento

“el campo es producción innovación, tecnología, arraigo y cooperativismo como concepto de desarrollo de los pueblos del interior que le aportamos al país, y una identidad de forma de vida que nos tiene como Nación, donde encontramos las claves donde encontramos los desafíos para el desarrollo de nuestro país, es uno de los más competitivos a nivel mundial y el campo son los productores que invierten trabajan y generan riqueza”.

Finalmente se desarrolló el tradicional Almuerzo Oficial.

Este domingo quedó oficialmente inaugurada la 167º Exposición Rural de Tres Arroyos

