Hoy en día todos pueden sacar una fotografía pero no todos son fotógrafos; hay muchos fotógrafos pero no todos son artistas; y Emiliano Videla es un artista con todas las letras.

Dueño de un estilo propio y de un ojo clínico, donde apunta su cámara generalmente acierta. La belleza de cada imagen y la estética de cada trabajo es su marca de agua. Creativo, subjetivo; ve, antes del momento de fotografiar, todo el universo creativo que otros apenas logran percibir.

Sus producciones audiovisuales mantienen la misma estética. La emoción y la belleza son su hoja de ruta, su condición sine qua non en cada trabajo; y a pesar de ese don innato hay también un crecimiento adquirido con el estudio que lo ha potenciado desde aquella primera incursión en “La Otra Eva” el primer largometraje en el cual conocimos parte de su potencial, allá por el 2011.

“La Otra Eva fue mi primera experiencia. El rodaje duró 7 meses, fue una locura – contó Emiliano para iniciar la charla - Se filmó con dos ópticas y una cámara de fotos. Había mucho amor, mucha pasión, no solamente mía sino de un montón de gente que trabajó con entusiasmo en ese proyecto. A la película la terminaron pasando en Canal a y en un montón de lugares en los que yo jamás pensé que llegaría”.

"La otra Eva" - Emiliano Videla Foto: Facebook: Emiliano Videla

Detallista, perfeccionista y entusiasta en igual medida, Emilano Videla cree conocer la clave para realizar un buen trabajo en equipo:

“Uno siempre tiene que tratar de contagiar, si uno no logra contagiar una idea significa que tenés que pensarla otra vez. Recuerdo que todavía no teníamos filmada ni una sola escena de La Otra Eva y yo ya le estaba contando a Juan Carlos Caruso cómo me imaginaba que sería la entrada al Cine Tortoni para el día de la proyección. Yo quería que fuese con una caravana de autos antiguos, nos fuimos al Parque Cabañas un día que se hizo un encuentro de ese tipo y a todos los que les pregunté si participarían me dijeron que sí. Eso es el contagio del que hablo”.

Para crecer en las pasiones se necesitas sacrificios, y en algunos casos, saltos al vacío, arriesgarse es el objetivo pero no es para todos. Emiliano así lo entendió y un día decidió abandonar su trabajo estable en la Perseverancia Seguros y dedicarse full time, a su pasión.

Emiliano Videla Foto: Facebook: Emiliano Videla

“Es difícil trabajar en dos lugares, tenés la energía dividida. Cuando comencé a dedicarme al 100% a esto, tuve la posibilidad de comenzar a estudiar cosas que me habían quedado pendientes desde hacía mucho tiempo, también trabajar con gente con la que quería hacerlo desde hacía un tiempo. Fue una época en la cual tuve un crecimiento técnico que era lo que me faltaba”.

VTA: Se puede decir que tus fotografías tienen una mirada cinematográfica, hay en ellas una estética muy detallista

“Es así, no es algo que se dio de manera espontánea, fue algo buscado. En cada foto trato de respetar paletas de colores, maquillaje, arte, quiero que todo esté en su lugar. No es algo que aprendí ‘de una’ me llevó tiempo, trabajo y sacrificio. Hoy hasta armo escenografías para una producción fotográfica”.

“Mi búsqueda es la emoción. Todo se resume en una lágrima. Si vos ves que al final hay una lágrima significa que todo funcionó. El arte es eso, aunque hoy haya mucho engaño con el arte”.

Emiliano Videla Foto: Facebook: Emiliano Videla

“A mí me tocó exponer en el Centro Cultural Borges (Capital Federal) y ahí te iban a ver los curadores y te decían ‘te podemos vender toda la colección de esta obra para tal edificio, nosotros nos quedamos con el 80%. Vos automáticamente dejás de ser artista, porque va este curador y le dice al dueño del edificio que no entiende nada de arte ‘mirá tengo un artista que está exponiendo en Mexico en Estados Unidos’ venden tu obra y vos no te quedaste con nada”.

La misma obra que expuso en el Centro Cultural Borges, estuvo presente en Galerías de arte de Málaga, España y Canadá, sin embargo no pudo exponerla en Tres Arroyos, debido a ese traspié decidió abrir su propia Galería de Arte donde no solo expone su propio trabajo sino que, también le da la posibilidad a otros artistas tresarroyenses de visibilizar sus obras.

“Es muy difícil gestionar algo en Tres Arroyos. En aquella oportunidad no encontraba ni tenía lugar. Terminé exponiendo en la Sociedad Italiana. Luego de esa experiencia decidí abrir la Galería propia. Hoy la mantengo siempre abierta para todos los artistas que deseen exponer su trabajo”.

Emiliano Videla Foto: Facebook: Emiliano Videla

Hace unos meses atrás Emiliano Videla fue galardonado con el primer premio en fotografía en un certamen organizado por la Federación Económica de Buenos Aires al respecto indicó:

“Participé representando a la Cámara Económica de Tres Arroyos. Tengo varias series hechas, desde gauchos hasta barcos abandonados y para ese concurso presenté la que para mí era la mejor imagen de cada serie”.

“Estos premios sirven principalmente para saber dónde uno está parado. Está bueno que tu señora te diga, ‘que linda fotos sacás’ – dijo risueño - pero de vez en cuando que el halago venga de otro lugar te da una perspectiva mejor de donde estás parado como artista, sobre todo cuando no te conocen y la elección es subjetiva, es decir, que no está condicionada por un jurado que conoce a los artistas que se presentan”.

Emiliano Videla Foto: Facebook: Emiliano Videla

La pandemia para Emiliano, al igual que para todos, fue un punto de inflexión y luego del golpe que significó ver tambalear su estabilidad económica y su futuro laboral inmediato, optimizó el tiempo y se capacitó para seguir adquiriendo conocimientos que potencien su trabajo.

“Durante la pandemia de un día para el otro me cancelaron 30 fiestas, como todo el mundo pensé que a los 15 días estaba todo abierto de vuelta, y no fue así, tenía varios proyectos, laborales, familiares y personales que quedaron en la nada, ahí te das cuenta que no hay nada que se pueda proyectar, no somos dueño de nada, ni siquiera de nuestro tiempo”.

“Aproveché para estudiar, primero con una beca que me habían otorgado desde la Universidad de Barcelona y estudié con gente de los estudios donde se filmó la pelicula Coraline, en Stop Motion y para mí fue un crecimiento espectacular, dentro del mismo proyecto estudié con el director de fotografía de Los Simuladores, con él empecé a incursionar en técnicas nuevas, donde hay muy pocos en Argentina que las hacen y eso me está abriendo puertas nuevas sobre todo en la parte publicitaria”.

Emiliano Videla Foto: Facebook: Emiliano Videla

En el futuro de Emiliano Videla hay por delante un gran proyecto audiovisual. El jueves tuvo una primera reunión con gente de Buenos Aires vinculada a este importante realización que ya comenzó, más precisamente con el director y la montajista que estarán al frente de la producción en la cual participará Emiliano.

“Todavía no puedo dar información al respecto, me pidieron absoluta reserva, pero es un gran proyecto el que está en marcha que significará una gran experiencia y un gran crecimiento en mi carrera. Cuando pueda hablar, te prometo la primicia.” - Nos aseguró.

La carrera de Emiliano Videla hace ya bastante tiempo que ha trascendido las fronteras de nuestro Tres Arroyos querido, pero poco a poco, su talento, entusiasmo y profesionalismo lo van colocando en el lugar que se merece. Cielos más altos lo esperan con la puerta abierta a este hacedor de belleza.