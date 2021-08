Este sábado el PRO tresarroyense presentó sus precandidatos a Concejales y a Consejeros Escolares que participarán en la interna de Juntos en las próximas PASO.

La lista está encabezada por Agustín “Yaya” Rossi, Contador Público especializado en administración y gestión de Pymes. Se desempeñó 10 años en Exxon Mobil (petrolera) y hace tres años decidió volver a Tres Arroyos.

Rossi está acompañado por los precandidatos a concejales Karina Gómez, Rodrigo Cuirman, Carolina Elsiri, Roberto “Peto” Fabiano, Matilde Barraza, David Díaz y Mónica Tello.

Como Consejeros Escolares se presentan Guillermina Iriarte, Diego Fitzimons y Natalia Medina Mendoza.

Agustín Rossi: “Como Gerente de Anses conocí desde adentro la burocracia estatal”

El primer orador de la jornada fue el precandidato Agustín “Yaya” Rossi quien expresó:

“Como Gerente de Anses conocí desde adentro la burocracia estatal. Uno siente la impotencia de querer cambiar algo y no poder porque hay que cumplir todos los pasos que establece el Estado Nacional y todas las normativas. Después de eso me dedique de lleno a mi profesión de Contador Público”.

“Uno a veces siente que El Estado es una máquina de impedir - continuó Rossi- que no permite que los emprendedores, los cuentapropistas, los productores y las empresas puedan desarrollarse, tomar gente y trabajar libremente, encima se pagan muchos impuestos y muy altos”.

“Precisamente por eso quise involucrarme para saber lo que hay que cambiar, ahora quiero ir al Concejo Deliberante para poder trabajar en ese sentido, para revisar tasas que son impuestos porque no tienen contraprestaciones, para eliminar trámites innecesarios, para eliminar planillas que se llenan para que una persona de la municipalidad la tenga que cargar en la computadora, eliminar pasos que hacen que la vida diaria de todos nosotros sea más compleja”.

“Cuando elegimos las personas para integrar esta lista, buscamos representantes de distintos sectores que conozcan desde adentro los temas que nos preocupan a todos”.

“Tenemos un médico, la salud es un tema que nos preocupa, Karina que es docente en una escuela y que vive la realidad de otro lado y yo que estoy en la economía”.

Karina Gómez : “Hay que parar con las nuevas formas de delito, quiero caminar tranquila por la calle”

Karina Gómez segunda precandidata en la lista, a su turno expresó:

“Tengo 47 años, soy mamá de niñas adolescentes, soy docente desde hace 26 años. Soy del Conurbano Bonaerense, hace 9 años decidimos con mi familia venir a Tres Arroyos, a vivir a esta ciudad, a un lugar más tranquilo. Conozco y viví cosas que acá no se vivían hasta hace un tiempo”.

“Estoy preocupada por mi país, estoy preocupada por mi provincia y también por esta hermosa ciudad de Tres Arroyos a la cual amo”.

“Yo quiero quedarme acá, que mis hijas estudien acá, por lo tanto decidí comprometerme en el partido y trabajar en equipo para modificar y cambiar las cosas que nos tienen preocupados a todos como vecinos”.

Karina Gómez como docente dio su opinión sobre la situación educativa:

“La Educación no es un tema nuevo, es un tema trillado. Además de todo lo que nos ha pasado por las desigualdades que tenemos en la educación nos tocó la pandemia que produjo más desigualdad, con más chicos desconectados porque no todos tienen la mismas posibilidades ni recursos.”

“La calidad educativa está pasando por un momento difícil. Los docentes hemos dejado alma, corazón y vida para seguir y sacar adelante a nuestros estudiantes es un tema en el que quiero trabajar profundamente, yo no sé hacer otra cosa más que trabajar”.

Sobre la inseguridad indicó:

“Como les comenté vengo del conurbano bonaerense el tema más crítico allá es la inseguridad y ahora, lamentablemente la estamos viviendo en Tres Arroyos los llamados motochorros, ahora están por todas partes, estamos conociendo nuevos delitos y a necesario detenerlos porque como todos los vecinos, quiero caminar tranquila por la calle como sucedía hace algunos años atrás”.

“Otro tema que me tiene muy preocupada y, en el cual vengo trabajando desde hace bastante tiempo, es el tema del agua, más allá de los cortes que sufren muchos de nuestros vecinos tenemos el tema de la calidad del agua no es de buena calidad del agua que estamos tomando y nos está enfermando.”

“Nuestra idea, junto al equipo que formamos, es trabajar, poner el cuerpo y el alma, salir a la calle a charlar con los vecinos y seguir interiorizándonos de todas las cosas y los problemas que tienen e intentar desde nuestro lugar hacer algo por la ciudad” - finalizó Karina Gómez.

Rodrigo Curiman: “En la sanidad está pandemia expuso muchas falencias y problemas”

Rodrigo Curiman es médico, formado en la Universidad de La Plata, y especialista en terapia intensiva. se radicó en Tres Arroyos hace tres años y también ha trabajado durante 16 años en el Servicio Penitenciario.

Cuando tomó la palabra indicó:

“Estoy muy agradecido por esta oportunidad que se me brinda. He conocido a Agustín y a todos los compañeros del Pro y para mí han sido una motivación, una inspiración para buscar y mejorar las cosas que nosotros estamos viendo”.

“Esta pandemia nos ha puesto a prueba en muchos sentidos y en el plano de la sanidad expuso muchas falencias y problemas, donde notamos que todos los recursos que tenemos disponibles no alcanzan, que tenemos que innovar, capacitarnos y mejorar tanto la tecnología como la infraestructura del sistema público.”

“Me preocupa mucho la situación sanitaria todo el sistema está estresado tanto los médicos como los enfermeros como todo el personal auxiliar y técnico, que no solamente está mal retribuidos desde los salarial sino agotado física y mentalmente”.

“También desde que ejerzo la medicina nunca he visto una atención tan despersonalizada con el paciente, debido a esta situación pandémica”.

“Durante esta campaña vamos escuchar muchas ideas - continuó Curiman- vamos a escuchar incluso debates con respecto a todos estos temas y sé que puedo aportar mis conocimientos para poder solucionarlos y mejorarlos, inclusive aquellas buenas cosas que se han hecho y que se pueden perfeccionar.

“No escapamos al tema nacional donde los valores de la República así como están establecidos en la Constitución están en jaque y este es el momento de involucrarse para defender nuestro sistema Republicano y Federal”

Guillermina Iriarte precandidata a Consejera Escolar

Por su parte la precandidata a Consejera Escolar Guillermina Iriarte expresó:

“Desde el 2017 tuve la oportunidad de ingresar en el Consejo Escolar, vengo trabajando hace un tiempo en la gestión pública”.

En todo un año recorrimos todas las escuelas, sabemos de las necesidades que tienen cada institución educativa y con esta pandemia lo que ha puesto al descubierto es la deficiencia que tenemos en la educación y la deficiencia que tenemos en lo que es el servicio alimentario escolar.”

“No podemos concebir que el servicio alimentario escolar de calidad que habíamos tenido desde 2017 con la gestión anterior reemplazado haya sido reemplazado por módulos alimentarios sin calidad nutricional Fuimos la única voz de la oposición que puso de manifiesto esta cuestión””.

Iriarte además expresó que : “La presencialidad en las escuelas es fundamental, sabíamos que los chicos tenían que estar en las escuelas.

En Tres Arroyos tuvimos el primer caso de coronavirus en agosto, entonces, no tenía sentido que los chicos perdieran un año de clases. Ya estamos viendo las consecuencias negativas, hay chicos que no volvieron escuelas principalmente en el sector secundario, en la escuela primaria también hay un montón de alumnos que están desvinculados”.

“La infraestructura de las escuelas también es un problema porque el Consejo Escolar, si bien tiene un fondo que es para mantenimiento de obras menores, también hay un un fondo educativo que es millonario y no concebimos que una sola persona maneje esa cifra millonaria que ingresa todos los meses en El Ejecutivo Municipal”.

“Los funcionarios solo van a las escuelas para entregar los cheques por subsidio del Fondo Educativo.”

Yo me involucres porque estaba convencida que había que generar un cambio en el Consejo Escolar que no era más que una oficina administrativa donde sentado un escritorio esperaban que los problemas llegarán”

“Nosotros salimos a las escuelas y vimos en qué condiciones estaban, estuvimos acompañando y seguimos acompañando a toda la comunidad educativa, a la cooperadora, a todo el personal docente que dejó todo el año pasado para vincular y conectar a todos esos alumnos.”

“La escuela no debería ser un lugar de contención, el lugar de la escuela y su función principal es enseñar y que los chicos aprendan. Pero sabemos que dada la situación de pobreza estructural que tenemos en la Argentina, también es un lugar de contención y la escuela siempre está presente y sabe la situación de cada alumno saber si tiene el sistema de vacunación completo, sabe en qué situación socio económica se encuentra su familia, trabaja en redes con todos los espacios de contención teniendo en cuenta sus derechos si son vulnerados”.

“Muchos chicos por la situación económica actual han tenido que salir a trabajar para ayudar a su familia, es una realidad. Esos chicos no van a volver a la escuela. El niño que no está en la escuela, está en la calle y la calle sabemos que te enseña cosas buenas o cosas muy malas, lamentablemente en el contexto socioeconómico y cultural en el cual vivimos no son buenas las cosas que viven”.