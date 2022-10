Diego Santilli, diputado nacional de Juntos por el Cambio, pasó por Tres Arroyos acompañado por el intendente de la localidad de Tres de Febrero, Diego Valenzuela y Rosío Antinori, estuvo en una confitería céntrica de la ciudad, almorzó con vecinos tresarroyenses y atendió a la prensa.

Santilli indicó: “Tres Arroyos es un lugar hermoso con gran producción, y desarrollo, cultura, un lugar que tiene de todo, y vinimos a tener una charla con los vecinos, con las propuestas e ideas que nos llevan adelante en la previa de la etapa de la competencia del año que viene”.

“Estamos en una situación muy difícil; tenemos que estar a la altura de lo que viene para adelante, con una inflación que galopa al 100% galopante, personas que no llegan a fin de mes y que viven en la informalidad, no hay trabajo legal o formal.”

Diego Santilli en Tres Arroyos: “Si queremos transformar el país tenemos que transformar la provincia” Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

“Hay que generar trabajo, primero con un plan de estabilidad macro y después sacar a relucir lo que la provincia tiene, hay que fortalecer eso, multiplicar la producción, exportar al mundo lo que necesita: energía y nosotros tenemos la segunda reserva más grande del mundo”

“Tenemos un compromiso con los bonaerenses que asumimos el año pasado, y queremos transformar la Provincia, porque si no transformamos la Provincia, no transformamos la Argentina”.

“Tenemos un equipo con el cual caminamos todos los días para ganar la Provincia, para terminar con estos años de un gobierno invisible, un gobierno que no tiene un plan económico, que no tiene un modelo, una visión, no tiene un plan para mejorar la educación, para sacar de la informalidad a los bonaerenses o para luchar contra los narcos; la inseguridad que galopa en toda la Provincia y no tiene una visión, para insertar a la Provincia en el contexto mundial nosotros si la tenemos, si queremos y tenemos toda la vocación para ganarle a Kicillof el año que viene”.

PASO sí, PASO no

Diego Santilli también se refirió a la posibilidad de eliminar las PASO, proyecto que ya se debate en el Congreso Nacional impulsado por algunos sectores del Kirchnerismo

“Para mejorar las PASO podríamos hacer uso de la boleta única, que reduciría los gastos en un quinto y permitiría marcar con una birome el candidato que te gusta, ese sería un paso hacia adelante. Lo que no se puede hacer es modificar un sistema electoral hoy, a nueve meses de un cierre de competencia, eso no se hace. Por un caso el año que viene nos sentaremos las fuerzas políticas para reclamar más transparencia y discutirlo”.