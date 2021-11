La campaña política con la vista puesta en las elecciones legislativas 2021 en Tres Arroyos está en su tramo final y Daiana De Grazia segunda candidata a concejal por JUNTOS va por su re elección en el Honorable Concejo Deliberante.

En sus cuatro años como concejal De Grazia mostró toda su pasión y su compromiso, fue combativa cuando le tocó serlo y receptiva cuando se le demandó buscar el consenso necesario con otros bloques en pos del bien común.

Según sus propias palabras le quedan cuentas pendientes, temas a tratar y algunas cosas por resolver.

Vía Tres Arroyos dialogó con la concejal y de sus expectativas para el 14 de noviembre.

“Estamos muy contentos, recorriendo los barrios, con muy buena recepción, la pandemia nos impidió llegar anteriormente de la forma que hubiésemos querido, pero ahora podemos hacerlo y nos reciben muy bien. A Carlos Ávila lo conoce todo el mundo ya sea por su trabajo personal o por su paso por el Ente de Claromecó, pero todos lo reconocen”.

Elecciones 2021, Juntos Tres Arroyos

“Hemos tenido varias reuniones con personas que no pertenecían al espacio, pero que tienen ganas de juntarse y conocer nuestras propuestas, esa apertura nos resulta muy interesante”.

“No podemos adelantarnos a los resultados, pero la percepción que tenemos es mejor que en las PASO. En esta campaña trabajamos todos juntos, con Carlos Ávila, Agustín Rossi y Cecilia de Águila, es nuestra manera de hacer las cosas, creo que el resultado que obtuvimos lo vamos a sostener”.

“Desde las PASO sabemos que proyecto iban a presentar cada uno de los espacios que participaron en la interna, cada uno aportó lo suyo y no hubo una diferencia sustancial en las bases de las propuestas”.

“De nuestra parte buscamos mejorar la oferta laboral para los jóvenes, sabemos que las localidades están olvidadas, el tema de las tasas es algo en lo que venimos peleando hace mucho tiempo en el Concejo y lo vamos a seguir haciendo, el tema del transporte para las localidades es algo que también se viene reclamando”.

“Siempre quedan propuestas o cuentas pendientes, por ejemplo el Programa de Mediación Comunitaria que todavía no ha sido aprobado, propuestas que tienen que ver con transparencia del Municipio, tener más concejales nos permitiría tener un bloque más fuerte, una representatividad mayor y por supuesto una responsabilidad mayor con la ciudadanía para escuchar los proyectos que surjan de todos los partidos y acompañar aquellos que realmente le cambien la vida a los vecinos”.

Elecciones 2021, Juntos Tres Arroyos

De Grazia: “El Movimiento Vecinal es un partido que no se ha renovado”.

Daiana De Grazia se tomó unos minutos de la charla para dar su parecer sobre los 20 años de gobierno del Movimiento Vecinal, al respecto dijo:

“El otro día hablaba con un correligionario radical de otro distrito y me decía que: “nosotros gobernamos hace 20 años nuestro distrito y tenemos mayoría en el concejo y eso no está bueno”; lo decía él mismo, hablando de su propio partido. Uno debe tener la autocrítica, no solo cuando es oposición sino también cuando es gobierno. El Movimiento Vecinal es un partido que no se ha renovado, no se ven figuras nuevas, van pasando de Turismo a Desarrollo Social; de Desarrollo Social a Deportes y así van dando vueltas por todo el municipio, no ha logrado una renovación de gente joven, posiblemente muchos se fueron porque no se le dio espacio a la juventud, no se los escuchó”.

“Las cosas que no se hicieron en 20 años son cosas que no escucharon, no vieron o no les importó”.

“Pero más allá de eso, nosotros como espacio político, tenemos que apuntar fuertemente a nuestras propuestas, lograr los consensos y sacar las ordenanzas para mejorar la vida de los vecinos que en muchos casos están hace años olvidados”.

Elecciones 2021, Juntos Tres Arroyos

JUNTOS apuntó gran parte de su campaña en las localidades, apuntalado por el paso de Carlos Ávila por el Ente Descentralizado de Claromecó y el conocimiento de las problemáticas de Reta y Copetonas que tiene Cecilia del Águila. Sobre ese tema De Grazia indicó:

“En las localidades hay problemáticas generales, - dijo De Grazia - como es el tema del traslado hacia Tres Arroyos, o el acceso a la salud. Nosotros logramos la ordenanza que tardó más de 10 años en salir para que haya especialistas en las localidades. Todavía no se puso en práctica. En la última sesión reclamamos que se empiece a hacer una estadística de cada localidad para conocer las necesidades de cada uno porque son todas distintas, esto le dará alivio a cada una al saber que una vez por semana va a ir un médico especialista a esa localidad que lo está requiriendo”.

“Nos llamó la atención también la alta estadística de violencia de género de Orense, es algo que se tiene trabajar desde el Estado, la cantidad de denuncias por este tema es mayor en comparación a las que tiene Tres Arroyos. Ese es un tema al cual hay que poner el ojo y trabajar desde el Estado, específicamente con ese tema. Orense en estos momentos tampoco tienen móviles policiales, le corresponden dos y no los tiene”.

“Tampoco hay estadísticas de turismo, no sabemos de dónde viene, que buscan, que quieren. Todo eso que no hay, lo tenemos que hacer para lograr que el turismo sea algo potenciable en Tres Arroyos”.

Elecciones 2021, Juntos Tres Arroyos

A pocos días del cierre de campaña y la veda electoral De Grazia cerró la entrevista con unas palabras para el electorado:

“Les pedimos a todos un voto de confianza para Carlos Ávila, para toda nuestra lista, y para nuestros consejeros escolares, recordemos que el Consejo Escolar renueva una cantidad de consejeros que puede llegar a ser mitad y mitad y en ese caso quedaría emparejado”.

“La gente sabe cómo trabajamos, no hicimos promesas durante la campaña, solamente trabajar para los vecinos, escuchar y estar a su disposición.”