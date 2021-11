Este viernes de cara a las elecciones 2021 del próximo 14 de noviembre, la diputada Rosío Antinori y el primer candidato a concejal por Juntos, Carlos Ávila, mantuvieron un encuentro en Bahía Blanca con el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Del encuentro también participó Agustín “Yaya” Rossi e integrantes de la juventud de Juntos.

Rosío Antinori y Carlos Ávila con Rodriguez Larreta en Bahía Blanca

Durante la recorrida Rodríguez Larreta se reunió con jovenes en la Plaza Boronat donde hizo referencia al Medio Ambiente y a la problemática del cambio climático.

Al respecto, Antinori, que busca renovar su banca el próximo 14 de noviembre y a basado parte de su mandato en presentar diferentes proyectos que apunten a las energías renovables y al cuidado del Medio Ambiente, comentó: “es importante destacar la agenda ambiental que hoy impulsa Juntos. Una agenda que incluye lo urgente pero también lo importante. Hoy Horacio lo explicó muy bien al decir que las ciudades son importantísimas en la lucha contra el cambio climático, y en ese sentido, el rol de las energías renovables es fundamental en nuestra región para seguir fomentando la activación económica y el empleo”.

Rodríguez Larreta estuvo acompañado por Martín Losteau y brindaron una conferencia de prensa en las cuales remarcó que “los controles de precios compulsivos no van a funcionar en Argentina. No es un tema de los intendentes, actuales ni anteriores, esos controles no funcionaron y ya los vimos”

Por otra parte también planteó que la principal preocupación hoy de los bonaerenses es el tema de la inseguridad y que es prioridad discutir esas cuestiones.

Finalmente con respecto al supuesto llamado al dialogo que hizo el gobierno a través de Sergio Massa, Rodríguez Larreta dijo: “el Gobierno no muestra ninguna voluntad de acuerdo, no es que nosotros nos negamos, es que ellos no quieren”, señaló al indicar que “cualquier convocatoria al diálogo según nuestra Constitución se tiene que dar en el seno del Congreso Nacional”.

“Hasta ahora estamos lejísimos de eso y no vemos ninguna vocación” -fnalizó.