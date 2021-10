A poco más de dos semanas para las elecciones legislativas generales 2021 en Tres Arroyos, los candidatos a concejales redoblan los esfuerzos para acercar sus propuestas a la gente.

En las PASO 2021, JUNTOS en Tres Arroyos, como sucedió en el resto del país, se presentó a internas entre la Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica.

Carlos Ávila de la UCR ganó la interna, lo que le valió encabezar la lista de candidatos a concejales en las elecciones generales por JUNTOS, coalición que, a su vez, en la sumatoria de votos, fue la fuerza política más votada con el 37%.

Con 7065 votos, Carlos Ávila se convirtió en el tercer candidato más votado. En el run run de la ciudad, algunos consideraron como sorpresa la gran elección del candidato radical, sin embargo, la mayoría sostuvo que fue un premio a la honestidad y la capacidad de trabajo de Carlos Ávila, demostrada con creces cuando estuvo a cargo del Ente Descentralizado de Claromecó.

A su lado Agustín “Yaya” Rossi, (AR) quien se presenta en el 5to lugar en la lista de JUNTOS, respalda a Carlos Ávila con sus para nada despreciables 3036 votos que, junto con los 1694 obtenidos por Cecilia del Águila, intentan retener en las próximas elecciones generales del 14 de noviembre.

Vía Tres Arroyos dialogó con Carlos Ávila y Agustín “Yaya” Rossi, de cara a las elecciones.

Carlos Ávila y Agustín Rossi, candidatos a concejales por JUNTOS Tres Arroyos

Carlos Ávila: “Estamos trabajando muy bien juntos, unificando nuestros proyectos tanto con “Yaya” como con Cecilia. Intentando que nuestro mensaje y nuestras ideas lleguen a la mayor cantidad de gente posible, estamos convencidos de que si nos escuchan vamos a andar muy bien en las elecciones generales”.

“Para nosotros las internas y esta posibilidad de trabajar unidos, es totalmente enriquecedora, a nuestras propuestas se agregaron las del Pro y la de las Coalición Cívica, hay más proyectos, otra mirada sobre la manera de trabajarlos y mucho respeto mutuo”

“Lo que intentamos, en estos días, es refrescarle a la gente cuáles son nuestros proyectos, porque hay mucho descreimiento en la política, además de que todo es muy vertiginoso. Nos reciben a todos con mucho respeto y confiamos en hacer una buena elección, llegando a la mayor cantidad de vecinos. A quienes confíen en nosotros con su voto le responderemos con mucho trabajo y seriedad”

Consultado por cómo fue la restructuración de la lista de JUNTOS luego de las PASO, Agustín Rossi, expresó:

Agustín “Yaya” Rossi: “La lista se estructuró de antemano, inclusive antes del comienzo de la campaña, en base a la cantidad de votos que cada uno sacaba se iba a estructurar la lista final, así fueron las reglas del juego y estuvimos de acuerdo desde el principio (NdE: “sistema D’Hont”)

“Al margen de eso, nosotros compartimos los valores del espacio, la metodología de trabajo es común y entendemos que quienes votaron en las PASO a cualquiera de las tres listas, deberían sentirse representados por la lista que se armó para las Elecciones Generales, independientemente de los nombres porque las ideas, los valores y los proyectos son comunes”.

“La única diferencia es que se unificaron los equipos de trabajo, y se conversa entre todos la manera de mejorar las propuestas que cada uno aporta”.

Siguiendo la línea de pensamiento de Agustín Rossi , Carlos Ávila agregó:

“Desde el primer momento nos avocamos a presentar cada uno de los espacios, tanto la Unión Cívica Radical, como el Pro y la Coalición Cívica sus propias propuestas, conociendo cada uno cuales eran las propuestas de los demás espacios que formaban JUNTOS, y ahora se han unificado para trabajar en todas ellas y hemos avanzado mucho con los proyectos”.

“Queremos consolidar este espacio y para eso necesitamos el apoyo no solo de los que estamos más visibles, sino también de todo el grupo de trabajo que está detrás nuestro, como la juventud, las comisiones, la gente de los barrios; todos colaboran y lo que nos sobran son ganas de trabajar arduamente, con mucha humildad y cerca de los vecinos”.

Agustín Rossi: “La gente se contacta mucho con nosotros, personalmente y a través de las redes sociales que acercan las distancias, consultan, preguntan y nos sugieren cosas. Estamos en permanente contacto con el vecino, como así también con los equipos de trabajo tanto de los candidatos a Nivel Nacional, como Provincial”.

Carlos Ávila y Agustín Rossi, candidatos a concejales por JUNTOS Tres Arroyos

VP: ¿Cómo ven estás elecciones generales y la expectativa de retener los votos conseguido en las PASO?

Carlos Ávila: “No le tenemos miedo al corte de boleta. Si bien existe esa posibilidad creemos que nuestro espacio se enriqueció y se consolidó. Seguimos trabajando con mucha intensidad y también con mucha tranquilidad porque creemos que nuestras propuestas y proyectos pueden presentarse y aprobarse en el Concejo Deliberante”.

“Cuando recorremos los barrios y nos juntamos con los vecinos nuestra intención no es caer en la crítica, sino mirar para adelante, hacia una propuesta superadora escuchando las necesidades de la gente”.

“Lanzamos la campaña con buenas propuestas- continuó Ávila- la red de contención de plásticos en el arroyo Claromecó, la planta de Hormigón en Tres Arroyos que va a redundar en una gran mejora económica para el municipio para ser volcada en salud, vivienda etc. Hay que mejorar el presupuesto de las localidades, darle herramientas, el 20% de la población del Partido de Tres Arroyos se encuentra en las localidades, por ende el 20% de las obras deberían ser para las localidades, tenemos propuestas sobre la erosión costera, para jerarquizar el turismo, propuestas laborales para San Francisco y Copetonas. Estamos trabajando en más de 20 proyectos”.

Carlos Ávila y Agustín Rossi, candidatos a concejales por JUNTOS Tres Arroyos

El día posterior a las elecciones el propio Carlos Ávila fue el encargado de retirar los carteles publicitarios de su espacio, algo que hacen todos los partidos políticos pero no resulta habitual que sea el propio candidato quien realice la tarea, eso le valió el reconocimiento de la gente que resaltó su actitud, al respecto Carlos Ávila indicó:

“El reconocimiento de la gente que recibo en la calle es muy halagador. Creo que se debe a mi paso por el Ente Descentralizado de Claromecó, tuve una función ejecutiva que realizaba en mi casa a la noche pero el resto del día la gente me veía trabajando, ayudando con el hormigón o cortando ramas o solucionando problemas en los días de lluvia, eso sin buscarlo me arrimó mucho a la gente”.

Agustín Rossi: “Carlos actúa en consecuencia de lo que dice, tiene valores, no lo vas a escuchar diciendo una cosa en los medios y haciendo otra en la calle. Es una persona genuina y coherente y esas cosas llaman la atención porque no sucede muchas veces en política”.

Carlos Ávila: “La verdad es que no conozco otra manera de hacer política, y los chicos que me acompañan tampoco. No utilizamos más que nuestra figura, no tenemos otras armas. No descalificamos a nadie, no hablamos de problemáticas no solucionadas por el municipio, tenemos una mirada hacia el futuro. Empecemos de ahora hacia adelante. Todos nuestros proyectos son realizables y se van a ver, esperemos que, plasmados en el Concejo cuando asumamos”.

Para finalizar Agustín Rossi pidió a la gente que se acerque a los diferentes espacios políticos para fiscalizar las elecciones

“Siempre es bueno que la ciudadanía participe en estos actos, es nuestro gran derecho. Vayan a votar y si pueden también a fiscalizar. Que se acerquen al Comité o nos busquen por las redes sociales”.

Carlos Ávila: “Esperamos que la gente nos acompañe, estamos tratando de cambiar realidades, no queremos quedarnos cómodos en nuestras casas o debatir las cosas en una charla de café, queremos trabajar en pos de los vecinos”.