Este martes se reunió la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante de Tres Arroyos donde se avanzó en el tratamiento de propuestas que se hicieron públicas a través de la Banca Ciudadana, al tiempo que continúa trabajando en lo relativo a la Comarca del Río Quequén Salado.

Su titular, Marisa Marioli (Juntos) planteó además la necesidad de que los funcionarios respondan a la iniciativa de su bancada de conformar una Mesa de Trabajo sobre servicios turísticos para la temporada estival.

Marioli indicó: “Respecto de la utilización de las últimas dos Bancas Ciudadanas que piden incorporación dentro del marco de la ordenanza 6.469 del 2013 –que crea una editorial municipal para la difusión de autores locales- estuvimos conversando porque esa ordenanza nunca fue puesta en práctica por el Ejecutivo, así que habría que revisar si requiere aggiornamiento”.

“Uno solicitaba una editorial y otro solicita visibilización y recursos para diversos proyectos artísticos. Estuvimos conversando el tema, quedamos en cerrarlo la próxima y vamos a citar a los participantes de la Banca Ciudadana para darles alguna respuesta respecto de su solicitud”

Comisión de Turismo Tres Arroyos: reclaman la conformación de la Mesa de Trabajo Foto: Prensa HCD Tres A

Con respecto a la Comarca Río Quequén Salado, anticipó que la próxima reunión será en Coronel Dorrego el 29 de septiembre a las 10.

“Los asesores legales de los tres municipios que estamos participando, hay más dentro de la Comarca pero no han ido a las reuniones, están delineando el convenio de reciprocidad entre los intendentes que esperamos tenerlo para ese día y contar ya con la firma para poder seguir avanzando”, completó.

Finalmente, y en relación con el proyecto que propone la creación de una Mesa de Trabajo destinada a los servicios turísticos, Marioli consideró que “no hay respuesta de los funcionarios justamente en vísperas de la próxima temporada. Entonces hemos decidido que a partir de la próxima Comisión de Turismo vamos a dividir los temas para darle un marco de inicio al menos desde el Concejo Deliberante”.

“Hay preocupación respecto de temas que venimos reclamando, pero además estamos a 50 días del inicio de la temporada, con un cambio de intendente en el medio, un funcionario de Turismo asumido hace poco y un secretario de Producción que es candidato a concejal. Hay reclamos por las motos de agua, por las bajadas, los servicios en la playa, porque si bien se hicieron algunas licitaciones, no todas están cerradas, hay que ver cómo han ido avanzando. Y nos pidieron la extensión de algunas concesiones pero no tenemos los informes para dar el ok. Son cosas serias”, concluyó la concejala de Juntos.