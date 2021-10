Carolina Brosio, 1er candidata a Consejera Escolar del Frente de Todos se encuentra participando activamente de la campaña electoral, recorriendo los barrios y llevando las propuestas de su espacio político a todos los rincones de la ciudad y las localidades, con el fin de consolidar la muy buena elección que el peronismo realizó en las PASO 2021.

Vía Tres Arroyos dialogó con ella, sobre la marcha de la campaña y los temas que más la preocupan.

“Nuestra militancia es permanente y constante – inició Brosio- y durante esta campaña no descuidamos lo que venimos haciendo desde hace tiempo, por ejemplo, el Programa de Apoyo Escolar Gratuito o el Programa de Robótica que vamos llevando a las escuelas y sobre el cual se han hecho capacitaciones que seguirán desarrollándose a futuro”.

“Nuestra propuesta es inclusiva, es una construcción de todos y para todos con el trabajo sostenido de siempre”.

“Somos gente de trabajo, nosotros sabemos cuál es el objetivo que tenemos y somos muy claros con las propuestas que tenemos, que son para trabajar para la calidad de vida de la gente, para que pueda vivir más segura, para que pueda tener acceso al mundo laboral”.

“Los dirigentes tenemos la obligación de generar trabajo genuino. Hay que terminar con el asistencialismo, la gente tiene como techo lo que representa un plan social y no tiene chances de crecer en ese sentido, de proyectarse”.

Carolina Brosio

Consultada por sus principales preocupaciones Carolina Brosio expresó:

“Uno de los grandes problemas que tenemos es el del Transporte Escolar, pero en Tres Arroyos ni siquiera tenemos transporte público, que también se necesita para el traslado de los vecinos desde las localidades hacia Tres Arroyos, creo que es absolutamente necesario ¿Cómo hace una familia para bancarse una combi para viajar a Tres Arroyos? ¿No come ese día?”

“El Municipio tiene la obligación de garantizar el transporte público, para las localidades y dentro de la ciudad cabecera, más aún con la mega obra del Polo Educativo, que es maravillosa, pero no es accesible para todo el mundo. Una persona que vive a 35 o 40 cuadras, ¿cómo hará para llegar hasta allí en un día de lluvia?”

“Con respecto a este tema tenemos el modelo terminado de Gonzales Chaves, de Benito Juárez que con sus propias combis y los circuitos que armaron han conseguido resultados maravillosos. Tres Arroyos tiene una deuda constante con este tema”.

“Nosotros como fuerza podemos acercar proyectos y propuestas pero es una decisión política del municipio implementarlo, como lo es, tener una política de seguridad, de tránsito etc. Mirá lo que sucede con el agua, nos estamos conformando con que salga agua de la canilla, ya no estamos pidiendo calidad”.

Con respecto al Consejo Escolar Brosio dijo:

“Es necesario abrir el Consejo Escolar, que haya varias miradas, que sea más democrático, que no se quede adentro de las oficinas, que se anticipe a los problemas. No podemos esperar a que nos llamen de una escuela que suspende clases para que vayan a arreglar una conexión de agua, de electricidad o lo que fuese. Las escuelas estuvieron cerradas un año y medio, se podría haber aprovechado ese tiempo para ponerlas en condiciones. Entiendo que la Pandemia cambió las prioridades, pero faltó planificación”

“No es posible que, con las cifras millonarias que llegan de Nación y Provincia, y discúlpame que sea reiterativa, no tengamos transporte público porque eso afecta también a la educación. Deja afuera a la gente de las localidades que tiene la posibilidad de estudiar, estamos dejando sin posibilidades a muchísima gente que tiene las capacidades para seguir con los estudios superiores y que no tiene como acercarse hasta la ciudad cabecera, además de dejar descubiertos muchos puestos de trabajo en las localidades porque algunos docentes no tienen forma de llegar”.

“Todas las personas tienen que tener las mismas posibilidades de acceso, después lo que cada uno haga ya es una responsabilidad personal, pero el Estado tiene que darle esas posibilidades, porque si no estamos cayendo en una grave injusticia social”.

“A eso apuntamos desde el Frente de Todos y con nuestras propuestas, a mejorar la calidad de vida de los vecinos, para que la inseguridad no sea un problema y pueda tener acceso al mundo laboral.”