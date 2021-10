Paola Salerno, candidata a concejal por el Frente de Todos, dialogó con Vía Tres Arroyos y brindó sus impresiones a 20 días de las elecciones legislativas generales 2021.

A continuación sus principales declaraciones:

“Estamos recorriendo mucho la ciudad, algo que a mí me sirve porque, uno cree que sabe cuáles son los problemas de la gente porque también los tiene como ciudadano, pero la realidad indica que hay otro montón de problemas”.

“Salimos a escuchar a la gente para saber cuáles son sus problemáticas. Tiene que haber un diálogo y a su vez gestionar para solucionarlos. Creo que eso es lo que pasa con muchos concejales: o no escuchan, o escuchan pero no gestionan para solucionar los problemas” .

“A cada barrio de Tres Arroyos le falta algo. El otro día estuvimos en avenida Ameghino 1300 , allí existe una rambla y en la rambla hay un pozo de unos tres metros de profundidad donde los chicos juegan todos alrededor, me decía una mamá de la zona que se ven muchísimas ratas , y que han pedido en más de una ocasión que tapen ese pozo y no reciben respuestas por parte del municipio”.

“Hay también una canchita, que es el espacio verde que tiene el barrio para los chicos y viven pidiendo a la Municipalidad que le corten el pasto y nunca van, terminan siendo los vecinos quienes lo hacen. Son cosas que se pueden solucionar, con ganas, en una mañana, y el municipio no hace nada. Esas cosas te terminan dando bronca”.

El agua, un tema que preocupa a todos.

“ Hay muchas quejas con el tema del agua . En el barrio canadiense tenían una bomba que abastecía a la zona y tenían solucionado el problema de la falta de agua, pero desde la municipalidad se la llevaron y nunca más la trajeron , y ahora están con el mismo problema de toda la ciudad, con varios días sin agua. Yo vivo en una casa de planta alta, y no tengo agua en todo el verano”.

“ La obra de agua anunciada es monstruosa. Yo estuve en el anuncio, Moreno (por Carlos “cuto” Moreno) dijo que estaba dividida en dos partes, en la primera le estaban dando un dinero para comprar tres bombas que se necesitan para intentar mejorar. Lo que pasa es que la cañería está tan vieja y no tuvo mantenimiento que la arreglás en un lado y explota en otro” .

“Es la obra grande que se va a hacer, la que va a solucionar el problema, pero no es una obra que se pueda hacer en cinco minutos. Este verano vamos a estar igual con la falta de agua ”.

“En muchas casas se están poniendo bombas particulares pero son anti reglamentarias porque sacan agua de la red y desequilibra la tensión, por lo que dejan sin agua a varias casas de la zona, es decir, no se distribuye equitativamente, es como que vos la chupas y desabasteces al resto”.

Inseguridad.

“El tema de la inseguridad, es un tema sobre el que te habla todo el mundo en los barrios, en el centro y también los comerciantes”.

“En el Frente de Todos estamos armando un plan de seguridad que el punto fundamental es la prevención. Tiene que ver con poner postas en los barrios, porque muchas veces al teléfono que hay que llamar para denunciar sobre un delito o para prevenirlo, no funciona o no te contestan, eso les brindará a los vecinos un lugar de cercanía al cual dirigirse ante la eventualidad, hay que capacitar también al personal del centro de Monitoreo y mejorar las cámaras de seguridad”.

“Tampoco la Comisaría está en condiciones, nosotros en arquitectura a eso le llamamos que “no es factible de habitabilidad” porque no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad, ni siquiera tienen gas”.

“Tampoco puede ser que no sepamos quien entra a Tres Arroyos, que no haya cámaras para el reconocimiento de patentes y facial en los ingresos a la ciudad, todos entran y salen como ‘pancho por su casa’ y no debería ser así”.

“El intendente habla de la policía como si el no tuviese ninguna responsabilidad sobre la fuerza de seguridad, cuando la policía es comunal”.

“La respuesta por parte del municipio es siempre la misma, no tenemos móviles, no tenemos personal. Eso lo puedo decir yo como ciudadano común pero no lo puede decir el municipio, que tiene que encargarse de encontrar las soluciones”.

Sobre la visita del Gobernador Kicillof

“Cuando estuvo el Gobernador Kicillof yo hablé con el Ministro de Infraestructura. En casi todas las localidades de la provincia se han hecho desarrollos urbanísticos, ¿Qué pasa en Tres Arroyos, no hay tierras para hacerlo? No hay, porque no se cumple con la Ordenanza del Banco de Tierra.

Todos los loteos que se hicieron hasta el día de hoy ¿Dónde están las plusvalías de esos terrenos?”

“La visita de Kicillof a nosotros nos ayuda. Sé que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial han tenido que hacer una autocrítica muy profunda y está bueno que la hayan hecho, también es cierto que la pandemia perjudicó al mundo entero. Quizás no lo manejaron como la gente necesitaba que lo manejaran, pero esta autocrítica que se hizo es un vuelco para que en los próximos dos años las cosas estén mejor”.

Axel Kicillof en su visita a Tres Arroyos con referentes del Frente de Todos

“El gobernador en su visita tomó nota de todos los requerimientos que la gente le hacía cuando se acercaba a sacarse una foto. La gente se acercaba con cartas, recuerdo que una señora se le acercó con un problema que tenía con la pensión de su marido y le dio una carta con todos los números de trámites y el expediente y el gobernador guardó todo”.

“Estimamos que tenemos un caudal de nuevos votantes que van a votar al Frente de Todos en las generales. Antes, en Tres Arroyos había personas que por la falta de trabajo o diferentes situaciones les costaba el día a día, pero ahora hay problemas que afectan a cualquier persona.”