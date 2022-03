A través de redes sociales se viralizó el insólito momento que se vivió en Tandil: en una escuela de la ciudad obligan a una niña de 10 años a comer afuera del establecimiento educativo por ser vegetariana.

El lamentable hecho se viralizó en redes sociales y despertó el enojo de los usuarios. La menor de edad, que está en quinto grado de primaria del barrio 25 de Mayo, en Tandil, no puede almorzar junto a sus compañeros ya que no le permitirían comer dentro de la institución por ser vegetariana.

En diálogo con Vía Tandil, Jorge Leveau, padrastro de la niña, reconoció que a pesar de los incansables intentos y conversaciones con la directora, no le permitieron llevar comida vegetariana por un insólito motivo: “No les permitió porque ella considera que los chicos van a desear la comida de mi hija”, reveló el hombre.

“Quiero contarles que esta nena de 10 años, alumna de quinto grado de la escuela del barrio 25 de Mayo, va de mañana a la escuela hasta las 12 horas y desde allí pasa al centro complementario que está en Aeronáutica Argentina y Chapaleofú. Allí almuerzan pero como ella es vegetariana y los menú generalmente llevan carne, por eso se lleva una ensalada de papas y huevos o alguna de vegetales en un tapercito, pero en este caso lo inusual y sorprendente es que la directora no le permite comer su ensalada dentro de la institución entonces tiene que almorzar afuera en la calle”, explicó el usuario Jorge Leveau Medina en su cuenta de Facebook.

Indignado, mostró el video en donde se ve a la niña mientras come afuera del establecimiento educativo, ya que no solo allí, sino en las instituciones de Tandil no cuentan con menú para vegetarianos, así tampoco para celíacos. “Ojalá se viralice así alguien con un poco de sensatez solucione esta ridiculez. Falta sentido común”, sentenció Jorge en redes sociales.