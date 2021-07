Tandil tiene tres grandes representantes en La Voz Argentina, el reality más visto del país. Es que Josefina Arenas y el dúo “Che Gurisa”, compuesto por las mellizas Ayelén y Rocío, clasificaron a las batallas, la segunda instancia del certamen que se verá por Telefe. En diálogo con Vía Tandil, Josefina contó cómo vivió su llegada a La Voz.

Desde presentarse en las ediciones 2018 y 2019 y no quedar en los castings, la tandilense no perdió las expectativas y gracias al apoyo de sus familiares y amigos apostó por intentarlo una vez más y apostar al escenario más famoso del país.

Soledad disfrutando de la presentación de la tandilense Josefina Arenas. captura

La tercera es la vencida, y así fue en el caso de Josefina. “Estaba muy triste por no haber quedado en otras oportunidades pero pensé que no perdía nada y es por eso que hice la fila otra vez con mi amiga, y ese día quede”, reconoce.

Desde chica soñaba con ese momento, pisar el escenario con el que tanto desean los músicos para dar a conocer su voz, su fuego sagrado, y pesar de tener algunas caídas, pudo decir presente. “Desde chica quería cantar en La Voz. Me parecía el mejor formato, porque era muy insegura de mi físicamente, entonces sentía mucha tranquilidad que no tuvieran que verme y solo te escuchen cantar”, confiesa Josefina, que piensa en lo que actualmente vive y no puede creer.

“Me parece muy loco verme ahí ahora. Son cosas que uno sueña, que no sabe si las va a lograr. Asi que para mi es un logro tremendo”, agrega la joven de Tandil que aguarda por la confirmación de su rival en las batallas, en donde su coach, Soledad Pastorutti, deberá elegir para saber quién sigue en el certamen.

Estar presente en La Voz Argentina fue difícil y más en un contexto de pandemia. Es que, como consecuencia del coronavirus, durante las grabaciones abundaban barbijos e hisopados y la distancia social en espacios cerrados era cosa de todos los días en los estudios de Telefé.

Al ser consultada sobre cómo vivió el día a día, Josefina asegura: “A pesar de los protocolos pude cruzarme con compañeros que hoy en día son mis amigos y eso es hermoso. Transmite mucha energía, muchas ganas y mucha calidez, algo que se pudo lograr gracias al espectacular trabajo de la producción, que nos cuidaron todo el tiempo”.

Josefina Arenas interpretando “Pa callar tus penas”. captura

Los días previos no fueron sencillos. Es que antes de tomar el micrófono y cantar “Pa callar tus penas”, una canción que significa mucho para la tandilense, tuvo horas y horas de ensayos y trabajos de concentración para estar relajada al momento de comenzar con su aventura.

“Con mi profe de canto intentamos encontrar la calma entre los nervios que sentía. Tenia muchas ganas de seguir, entonces me enfocaba en esa posibilidad, pensar en positivo y buscar adentro mío esa tranquilidad”, confiesa Josefina.

La canción no es una cualquiera para la tandilense. Es que Cami, la cantante chilena que la compuso, también participó en La Voz, aunque en su edición en Chile. “La admiro muchísimo, tras su paso por el certamen la rompió y de ahí en adelante todo cambió. Es un referente para mi, y estoy orgullosa de haber cantado una canción suya”, cuenta.

Tras su participación, su vida cambió por completo. De desearlo e imaginarlo de joven, en Tandil, a poder participar y acceder a las instancias finales, Josefina reconoce que La Voz es un lugar y una “oportunidad” que tuvo en su vida.

Josefina Arenas, participante de La Voz Argentina. Telefe

“Es una chance de divertirme mucho con algo que disfruto de corazón que es cantar y así hacerlo ante muchísima gente, que en una de esas me acompañan gracias a haberme visto en el programa”, advierte la joven.

De cara a las próxima ronda de La Voz, Josefina no duda al hablar de su futuro en el certamen. “Va a ser un desafío, pero mi objetivo es dar lo mejor de mi y disfrutar todo el proceso. Con alegría y voluntad”, sentencia la joven tandilense que forma parte del equipo de Soledad Pastorutti.