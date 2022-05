Este jueves 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Celiaquía, y en Tandil hay un emprendimiento vanguardista e innovador que apuesta a un público particular, como es el de la cerveza. Rocío, diagnosticada con la enfermedad, junto a su hermana Sofía y Débora, una amiga de la escuela, dieron vida a ‘’Ovunque’', la única empresa en Latinoamérica especializada elaborar maltas libres de gluten.

Sofía y Rocío Garaguso encontraron en la adversidad, una oportunidad. Es que las jóvenes nacidas en Tandil, antes de realizar un viaje a Nueva Zelanda, detectaron a través de exámenes de sangre que Rocío era celíaca, algo que años atrás la hizo sufrir mareos, hinchazón y hasta tener erróneos diagnósticos de gastritis.

En el desafío de conocer un nuevo país, la joven tandilense tuvo un problema: con una nueva cultura y alimentos por descubrir, necesitaba imperiosamente saber cómo elaborar y cocinar alimentos libres de gluten, y en redes sociales no encontró la solución.

‘’Aprendimos a adaptarnos. Necesitaba de alguien que me diera su consejo, su experiencia antes de viajar, pero no lo encontré, pero a pesar de todo me llevé algunos productos sin TACC (sin Trigo, Avena, Cebada y Centeno) y me fui con mi hermana mayor Sofía”.

Luego de su experiencia en el extranjero, un llamado imprevisto cambió el destino de las hermanas de Tandil: su madre había sido diagnosticada con cáncer. Es por eso que al regresar a la ciudad, decidieron poner sus energías e ideas en un proyecto juntas, que tendría también a Débora Vulcano, una vieja amiga de la escuela.

Es por eso que las tres pusieron manos a la obra y aplicaron sus estudios a un emprendimiento único, distinto y vanguardista: crear la primera y única maltería especializada en la producción de maltas libres de gluten de América Latina.

“Gracias al fondo ‘Semilla’ pudimos comenzar con el emprendimiento. Después de recibir esa ayuda de $250.000, nuestra mamá murió, y hoy el proyecto es más que un trabajo: es nuestra vida”, relata a Vía Tandil Rocío, en la maltería que hoy está en Tandil.

Ovunque: el ‘’proyecto Tandil”, una cerveza libre de gluten y la actualidad

Las tres tandilenses que crearon Ovunque tenían un solo objetivo principal: hacer una cerveza libre de gluten, aunque se encontraron con un nuevo problema, no había materia prima para hacerlas. Es por eso que las emprendedoras cambiaron de rumbo y fueron por más.

Nada las detuvo, y por eso decidieron generar y producir por primera vez en América Latina muchas variedades de maltas de granos libres de gluten para hacer la cerveza, aquella que tanto anhelaban consumir en bares de Tandil con amigos y que nunca podían por la falta de ofertas para celíacos.

Rocío, licenciada en Biotecnología y Sofía, con formación en Dirección de Negocios, dieron riendas sueltas a algo que para ellas era costumbre y que veían diariamente, como es la germinación de semillas. Hacer malta es hacer germinar granos a cualquier hora del día. Trabajamos mucho, porque cada malteado tiene cinco etapas de producción. Pasamos días enteros tostando y caramelizando maltas”, asiente en su casa Sofía.

Con un éxito masivo en el rubro, ahora son referentes en Argentina con su proyecto innovador, y que cada vez tiene a más cervecerías que utilizan sus maltas libres de gluten. Es por eso que para dar “un salto más”, diseñaron la “Copa Ovunque”, una competencia que enfrenta a todos los creadores de cervezas libres de gluten de Latinoamérica.

