El tenista argentino Juan Martín Del Potro confesó este viernes que luchará por volver a las canchas, a pesar de comunicar esta semana que no concurrirá a los Juegos Olímpicos Tokio 2021, algo que se había fijado como meta.

”Es frustrante y doloroso no lograr los objetivos, pero me dolería mucho más no intentarlo, por eso estoy acá una vez más”, escribió el tandilense en Instagram, junto a un video que lo muestra en un peloteo.

Del Potro, de 32 años, anunció el martes pasado que no acudirá a la cita olímpica prevista del 23 de julio al 8 de agosto por no estar completamente recuperado de su lesión en la rodilla derecha.

El exnúmero 3 del mundo, bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016, tuvo su última operación de rodilla (la cuarta desde su lesión en 2018) en marzo de este año. No juega por el circuito de la ATP desde el 19 de junio de 2019, en el torneo de Queen’s,donde trastabilló en el césped y se resintió de la lesión que arrastraba en la rótula derecha, fracturada en octubre de 2018, en Shanghai.

Desde entonces pasó por cuatro cirugías de rodilla: en junio de 2019 lo operó Ángel Ruiz Cotorro, el médico de Rafael Nadal, en Barcelona; en enero del 2020 lo hizo Lee Kaplan, en Miami; siete meses después el encargado fue Roland Biedert, el hombre de confianza de Roger Federer, en Berna; y el último 23 de marzo lo intervino el tucumano Jorge Chahla, en Chicago.