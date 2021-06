A pesar de sus intentos por regresar lo antes posible al tenis, este martes 22 de junio se confirmó que Juan Martín Del Potro no participará de los Juegos Olímpicos en Tokio de este año. La noticia se confirmó a través de redes sociales.

Luego de conocer días atrás la novedad de que el tandilense había regresado a los entrenamientos, durante la jornada se confirmó lo que nadie quería escuchar. Es que la “Torre de Tandil” decidió aguardar por su retorno a la actividad y bajarse del certamen olímpico.

Juan Martín Del Potro y una imagen de su momento, mientras se recupera de la operación. (Captura de video) Juan Martín Del Potro

“Queríamos contarles que los tiempos no alcanzaron y Delpo no podrá jugar los Juegos Olímpicos. Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla pero recomendó que Juan Martín no participe en #Tokyo2020 . ¡Gracias por sus mensajes, esto sigue”, escribieron a través de sus redes sociales.

//Mirá también: Del Potro mostró su vuelta al tenis a través de redes sociales

El tenista de Tandil está hace varios meses en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, luego de la cuarta operación en su rodilla derecha que se realizó el pasado 23 de marzo.

Días atrás, Del Potro había subido un video en el que se lo veía quitándose las vendas de su pierna para poder entrenar y volver a competir en la élite.