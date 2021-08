Elecciones 2021, las internas de Juntos en Tandil, la sorpresiva aparición de Facundo Manes, y la no inserción de Argentina en el mundo fueron algunos de los temas de los que el intendente Miguel Lunghi decidió hablar al respecto. En diálogo exclusivo con Vía Tandil, el jefe comunal de la ciudad no esquivó ninguna pregunta y dio títulos y respuestas a los temas que están en la actualidad en la agenda pública y de los medios de comunicación.

“Hay candidatos que quieren cambiar caras y yo les digo: miren cómo cambió la cara de Tandil”

En la previa de lo que serán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, analizó el panorama de la ciudad y se refirió a los nuevos espacios políticos y candidatos que aparecieron en la escena política.

“Algunos dicen que hay que cambiar la cara de algunos funcionarios del gobierno. A ellos les digo que primero miren cómo cambió la cara de Tandil y no miren la cara de candidatos”, disparó el jefe comunal durante la entrevista.

Por otra parte habló de la campaña y reconoció que será difícil como consecuencia de la pandemia de coronavirus. “No habrá grandes actos, respetaremos la norma e iremos a los barrios pero la gente ya nos conoce, ellos ya decidieron el voto”, indicó Lunghi.

Elecciones 2021: “Tengo las mismas ganas, fuerza y garra”

A pesar de estar en el gobierno de Tandil desde 2003, Miguel Lunghi no duda al hablar de su última elección legislativa como intendente de la ciudad, y confiesa que la vive, la siente y la disfruta como aquella vez en la que comenzó a dar sus primeros pasos en la política local.

“Me encanta salir y estar en contacto con la gente, recorrer la ciudad. Tengo ganas de seguir y que el equipo continúe para que Tandil se siga transformando”, agrega el funcionario que pertenece a la Unión Cívica Radical.

“El voto lo elige la gente en democracia, no la lapicera de los dirigentes como hace el Frente de Todos”

Al momento de referirse a las próximas elecciones y las internas que conviven en el espacio de Juntos por el Cambio, ya sea a nivel provincial con la aparición de Facundo Manes y Diego Santilli, sino también en Tandil, en donde competirán el próximo 12 de septiembre Mario Civalleri, Juan Manazzoni y Rosana Florit.

“No somos lo mismo y si bien estamos dentro de un partido hay distintas corrientes. Me parece bien que haya internas porque potencia al partido”, reconoce Lunghi, que actualmente observa en Tandil “tranquilidad y comportamiento correcto” entre los candidatos.

A su vez, también se refirió al contexto en territorio bonaerense. “Manes viene a la política en búsqueda de un cambio mental y a priorizar la educación, es alguien que es humanista, en cambio, Santilli baja a la provincia de Buenos Aires sin vivir en ella y en búsqueda de un proyecto político como es el de Larreta”, explicó el jefe comunal.

Por otra parte, Miguel Lunghi habló sobre la postura del Frente de Todos de cara a las elecciones 2021. “La gente va a elegir a través del voto y no de la lapicera como es en el otro sector. Eso no es democracia”, disparó el actual intendente de Tandil.

“Puede haber un nuevo pico de contagios en las elecciones”

De cara a los comicios del próximo 12 de septiembre y 14 de noviembre, el jefe comunal reconoció que teme por una nueva ola de contagios en Tandil tras la aparición de la variante Delta del coronavirus.

“Si bien en Tandil hay una meseta por la baja de casos, está el temor de mi parte porque la nueva cepa puede dar un sacudón ya que para no contagiarse hay que tener las dos vacunas aplicadas y hay gente sin vacunar o con solo con una dosis. Eso es un problema”, advirtió Lunghi, de cara a los próximos meses.

“Argentina no está insertada en el mundo”

Al momento de hablar sobre lo que serán sus últimas elecciones legislativas como intendente de Tandil, Miguel Lunghi reconoce que si bien serán importantes, la situación del país no cambiará tras los comicios.

“Hay q buscar un equilibrio y creo que las elecciones permitirán buscarlo en el Congreso de la Nación para allí debatir el destino del país, y saber si nos insertamos en el mundo o no porque hoy no lo estamos insertados. Generar un debate plural y abierto de todos me parece muy bueno”, sentenció el funcionario que asumió en Tandil en 2003 y en 2023 finalizará su mandato con intendente de la ciudad.