En las últimas horas se confirmó lo que Juan Martín Del Potro dio a entender tras su participación en el Argentina Open: el tenista de Tandil no participará del ATP de Río de Janeiro y crece la incertidumbre. ¿Se retira?

“Juan Martin Del Potro lamentablemente no competirá en el Rio Open. Siempre fue un sueño tenerlo con nosotros y estuvimos muy cerca de poder cumplirlo. Les deseamos mucho éxito en el futuro y sabemos que las puertas del Rio Open siempre estarán abiertas para usted”, expresaron a través de redes sociales desde la organización del certamen en Brasil.

Tras el anuncio, crecen las preguntas sobre el futuro de Del Potro. ¿Se retira? ¿Será un tiempo de descanso para luego volver en algún torneo durante el 2022? La respuesta parece clara: “La Torre de Tandil” decidió suspender su carrera profesional tras reconocer durante el Argentina Open que sus dolores en la rodilla lo abruman hasta el día de hoy.

Así confirmaron la ausencia de Del Potro en redes sociales Foto: Diego F

Antes del partido ante Federico Delbonis, por el Argentina Open, Del Potro admitió en conferencia de prensa su duro presente: “Tal vez sea más una despedida que una vuelta”. Allí reconoció que los malestares y dolores producto de las lesiones aún se mantienen latentes y no dejan de abrumarlo.

La emoción de Juan Martín Del Potro al anunciar su retiro. (Gentileza Diario Olé).

“Vengo haciendo demasiado esfuerzo para salir adelante. La rodilla me tiene viviendo una pesadilla. Hace muchos años que vengo intentando alternativas y tratamiento y médicos y distintas maneras de solucionarlo y es el día de hoy que no lo logro. Nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando, en una cancha”, agregó durante la conferencia de prensa Del Potro, que no pudo evitar las lágrimas.

Argentina Open: un embargo le prohibió cobrar el premio a Del Potro

Ahora, tras la participación de Del Potro en el Argentina Open, el juez nacional en lo Comercial, Alberto Alemán, ordenó que Tennium, la empresa que organiza el Argentina Open, no le pague al tenista de Tandil el premio de 6460 dólares que debía cobrar tras su derrota contra Federico Delbonis

El juez nacional tomó la decisión que afecta a “La Torre de Tandil”, “sobre las sumas que perciba en cualquier concepto el codemandado Juan Martín Del Potro” hasta cubrir una suma superior a 1.100.000 pesos reclamada por la firma Integra Pymes SGR.