“De los pibes con anginas que jamás podré atender”: en Tandil, al ritmo de “Muchachos”, apuntan al abandono de IOMA

En Tandil se han registrado crecientes preocupaciones y denuncias por el mal funcionamiento de la obra social IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial). Los beneficiarios de esta institución, destinada a brindar cobertura de salud a miles de personas, han manifestado dificultades significativas al acceder a servicios médicos, generando un impacto negativo en su calidad de vida y en la última manifestación, decidieron reclamar el grave estado de abandono que tienen al ritmo de la canción “Muchachos”.

Cansancio, indignación, malestar y abandono a los miles de afiliados a IOMA en Tandil crearon una nueva versión de la reconocida canción “Muchachos” para visibilizar a nivel nacional la crítica e insostenible situación que viven diariamente cada vez que quieren atenderse con un médico en la ciudad.

Patricia Gavazza, una de las damnificadas de la obra social IOMA, brindó un testimonio preocupante sobre el mal funcionamiento de la institución en la región. “La Mutual 23 de Diciembre está retrasando y negando autorizaciones de prótesis, obligando al afiliado a que se agraven las patologías o a dejarlo muchas veces sin la práctica o a que la tenga que pagar particular”, indicó la afiliada.

Crisis de IOMA en Tandil: así es la canción al ritmo de “Muchachos”

“En argentina nací, tierra de la 23, de los pibes con anginas que jamás podré atender. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, los descuentos que nos roban cuántos años los lloré. Pero esto se terminó, esto no da para más, la final con los “burocras” la vamo a ganar acá”, indica la canción furor en redes sociales que critica a IOMA y su funcionamiento en Tandil.

A su vez, agregan: “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero lograr la receta, quiero hacerla autorizar. Y al jefe dando cuentas lo queremos ver, con todos los funcionarios, que los dejaron hacer. Muchachos, ahora nos vamos a manifesta, quiero ya mi cobertura, quiero ya mi dignidad. Y al jefe, dando cuentas lo queremos ver, con todos los funcionarios, rajando a la 23. IOMA cumplí lo que debes, mi cobertura otra vez”, aclamaron los cientos de tandilenses sin cobertura por culpa de la obra social.

Cuál es el problema de IOMA en Tandil

Uno de los problemas más destacados es la excesiva demora en la atención médica. Pacientes han expresado que deben esperar semanas, e incluso meses, para conseguir una consulta con especialistas o acceder a estudios médicos necesarios para su diagnóstico y tratamiento. Esta situación ha generado una preocupante merma en la calidad de los servicios de salud ofrecidos por IOMA en Tandil, afectando directamente a la salud y bienestar de los afiliados.

Asimismo, la carencia de especialistas en ciertas áreas médicas ha sido motivo de queja recurrente entre los beneficiarios. La escasez de profesionales en determinadas especialidades médicas obliga a los pacientes a trasladarse a otras localidades para recibir la atención requerida. Esta situación no solo representa una dificultad logística y económica para los afiliados, sino que también puede poner en riesgo la salud de quienes no pueden acceder a una atención oportuna.

“La falta de prestaciones, de que algunos médicos se han bajado justamente la semana anterior, muchos odontólogos dejaron de atender, no tenemos salud mental prácticamente cubierta”, subrayó Patricia Gavazza, damnificada de IOMA.

Otro aspecto problemático es la burocracia y la lentitud en la autorización de tratamientos y medicamentos. Pacientes con enfermedades crónicas o graves han informado que deben esperar semanas para obtener la aprobación de los procedimientos necesarios, lo que retrasa el inicio de sus tratamientos y puede tener consecuencias negativas en su salud a largo plazo.

A su vez, diversos organismos gubernamentales, no dan respuestas claras y no interceden en el problema. “Hicimos un relevamiento de al menos 100 casos de denuncias, que lo mismo debe tener Defensoría. Defensoría nos dijo que solamente se va a ocupar de casos particulares ante la falta de criterios, respuestas y prestaciones básicas de parte de la Mutual”, detalló Gavazza.