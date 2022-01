Quienes sean contacto estrecho de una persona diagnosticada con coronavirus positivo y si presenten síntomas, son considerados positivos por nexo epidemiológico. No se considera necesaria la realización de hisopado. Deben cargar su información en el formulario que encontrarán en el sitio web del SISP. (No deben hacerlo el personal de salud).

Quienes sean contacto estrecho de una persona con coronavirus positivo y no presenten síntomas, deben guardar aislamiento de cinco días (con esquema completo de vacunación) o 10 días (con esquema incompleto o no vacunados). No se considera necesaria la realización de hisopado.