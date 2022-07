Yellowjackets es una serie del año 2021 creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson, disponible en el catálogo de la plataforma de streaming Paramount+.

Se trata de un thriller psicológico que al estilo de The lord of the flies (Harry Hook, 1990), ¡Viven! (Frank Marshall, 1993) y Lost (J. J. Abrams; Damon Lindelof, 2004-2010).

Yellowjackets (Ashley Lyle; Bart Nickerson, 2021) Foto: Paramount+

Aclamada no solo por el público y la crítica, el mismísimo Stephen King dio el visto bueno a esta estremecedora producción, asegurando que “es una gran historia de supervivencia, una gran historia de misterio, y tiene una buena cantidad de momentos horribles. Lo que también tiene, a diferencia de muchos programas actuales, es una caracterización aguda y un sentido del humor mordaz.”

Stephen King acerca de Yellowjackets. Foto: Captura de pantalla

Yellowjackets (Ashley Lyle; Bart Nickerson, 2021): tráiler y sinopsis