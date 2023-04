Solo pasa en Argentina: un canal estrenó Mario Bros sin permiso y estallaron los memes

Es bien sabido que no todo el mundo respeta las leyes de copyright. Aunque entendemos que está mal, la mayoría de las personas ha consumido en algún momento u otro contenido de forma ilícita o descargado una película sin pagar de manera correspondiente. Pero sí es raro que sea un canal de televisión el que decida saltearse estas normas.

Otra vez, la Argentina ha desafiado todas las leyes de la lógica (y la legalidad): un canal emitió la película de “Super Mario Bros” tan solo una semana después de estrenarse en cines. ¿El derecho de autor y las regalías? Se quedaron en el camino. Pero para sorpresa de muchos, no es la primera vez que lo hacen.

Mario llega a la tele antes de tiempo

Con ganas de arriesgarse y sintiéndose impunes, el canal GenTV, que se emite por la Televisión Digital Abierta (TDA), decidió que era buena idea proyectar la película del icónico fontanero. Seguramente no le haría gracia a Nintendo, pero el pequeño canal, que se define como “cooperativa” y emite a diario tanto por televisión como online, se la jugó de todos modos.

El canal GenTV estrenó Super Mario Bros sin permiso Foto: Instagram

La acción sorprendió a más de uno y causó risas y asombros en redes sociales: la estrenaron apenas nueve días después de que llegara a las salas del país. Como si nada pasara, la emitieron saltándose por alto el hecho de que no saldrá a la venta en digital hasta el 9 de mayo.

Redoblando la apuesta, en su cuenta de Instagram el canal comenzó a subir memes de la situación. “Mientras tanto, reunión de los directivos en GenTV con sus abogados”, publicaron junto a una escena de baile de la película “El lobo de Wall Street”. Más tarde, bromearon con que lanzarían una colecta para pagar los juicios y publicaron una foto con el logo de “Nintendo”, dueña del personaje Mario, editado a “No entiendo”.

Desde el canal se tomaron a risa la situación Foto: Instagram

Qué es GenTV, el canal que hace sus propias reglas

La programación de la autodenominada cooperativa gira en torno, principalmente, al anime y películas, con ocasionales series intercaladas en la grilla. Lo cierto es que este año también llevan emitido también “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, algo que no debería hacerle gracia a Disney.

Por ahora, las jugadas parecen venir saliéndoles sin represalias de los estudios detrás de los films. Includo, se ha anunciado emisión de otros estrenos recientes como “¡Shazam! La furia de los dioses” y “Creed III”.

Las redes fueron rápidas en hacer memes y bromas Foto: Instagram

La desfachatez del canal le ha ganado un gran número de seguidores en redes, los cuales retan a GenTV a seguir emitiendo material para el cual no tienen ningún tipo de derecho de estreno. “Pasen Mario de vuelta”, es uno de los comentarios que más han recibido en los últimos días. Y teniendo en cuenta su historial, bien podrían terminar haciéndolo.