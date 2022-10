Sigue creciendo el universo de Game of Thrones: estos son los nuevos spin-off de la serie que están confirmados

El universo de la exitosa “Game of Thrones” seguirá extendiéndose con la producción de tres nuevas series derivadas para HBO, que para alivio de los fanáticos, la productora ya confirmó que estaba trabajando en otros spin-off, después del éxito que es “House of the Dragon”.

Según informó el sitio especializado Deadline, la compañía está desarrollando otras tres precuelas: “9 Voyages”, “Flea Bottom” y “10.000 Ships”.

"Game of Thrones" fue una de las series más vistas y sus fanáticos esperan más de HBO

De qué trata House Of The Dragon

El estreno de su primer capítulo por HBO Max rompió absolutamente todos los récords. Según las consultoras, fue el estreno con mayor audiencia dela historia en una serie original de HBO y sus creadores dieron la noticia que todos querían escuchar.

Sinopsis: La historia está basada en la novela “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, y que está ambientada 200 años antes de lo hechos que sucedieron en “Games of thrones”. Es la vida de la familia Targaryen.

Duración: Ya está disponible su primera temporada y HBO confirmó que están comenzando a planificar la segunda.

House Of The Dragon rompe los récords de visualizaciones

Mirá el trailer de House of the Dragon

9 voyages: para los fanáticos de Games Of Thrones con ganas de más

Esa tira se centrará en un personaje de la saga literaria de fantasía épica escrita por George R. R. Martin, llamado Lord Corlys Velaryon, conocido como “Serpiente Marina”; un aventurero que decide reunir una enorme cantidad de barcos para reivindicarse como el dueño de la mayor flota de guerra del continente.

House of the Dragon le servirá para presentar estos nuevos personajes. Las aventuras de Sea Snake son un condimento importante, por lo que HBO decidió convertirlas en una serie, precisamente una precuela a HotD.

Actualmente este proyecto tiene en su haber al co creador de Roma, Bryan Heller. Todo parece indicar que el futuro de esta historia dependerá del éxito del House of the Dragon.

Corlys Velaryon, también conocido como Sea Snake Foto: Instagram

Flea Bottom el spin off de Games Of Thrones

El proyecto se situará en uno de los distritos más humildes y carenciados de la capital de las tierras del universo GOT.

Desembarco del Rey es aquella ciudad que todos recordamos por sus calles rebosantes de corrupción, estrechas, mugrientas e insalubres donde la prostitución y las tabernas campean a sus anchas.

Este es un buen escenario para desarrollar una serie dramática de este tipo.

De qué tratará 10.000 Ships, la serie animada

Este spin off sigue a la princesa Nymeria y la travesía que emprende junto a un antiguo pueblo: los supervivientes de los Rhoynars, uno de los grupos étnicos que acabaron configurando la sociedad de Poniente y los Siete Reinos.

Sinopsis: Este último spin-off se ambienta mil años antes de los hechos acontecidos en “Game of Thrones” , para contar ese trayecto que hizo la princesa Nymeria y su gente, que tuvieron que huir de Essos durante las guerras Rhoynar con Valyria y hasta establecerse en Dorne, la parte más al sur de Poniente.

Género: La serie está animada y sus dibujos son una excelente opción para llevar esta historia a la pantalla.

Mirá el trailer de 10.000 ships