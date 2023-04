¡Shrek 5 es un hecho!, y su elenco original está ansioso de volver

A mediados de julio del año pasado, Twitter explotó de la emoción ante la posible de una nueva entrega Shrek, luego de que la productora DreamWorks compartiera una serie de imágenes.

La quinta película de la franquicia que entretiene a grandes y chicos, tendría como protagonistas al ogro, Fiona, sus tres hijos, Burro, y El gato con botas, todos ellos con las voces del elenco original.

Shrek tendrá quinta parte. Foto: Foto: Netflix

La especulación volvió a acrecentarse en las últimas semanas, y terminó por explotar con un video que publicó el Estudio de animación desde su cuenta de Twitter junto a la siguiente frase: “F es para Fiona, Fergus, Farkle, Felicia, Family, Far Far Away... ¿continuamos?”.

¿Shrek 5 contará con su elenco original?

En las últimas horas, el fundador y director ejecutivo de Illumination Chris Meledandri habló con Variety y reveló que busca reiniciar la franquicia de Shrek. Esa decisión hizo que aquel planee traer de vuelta el elenco de voces original de la película.

“No es tan diferente al proceso por el que pasamos con Mario Bros., donde observas cuáles son los elementos centrales que el público ha amado, y haces todo lo posible para honrar esos elementos centrales”, dijo Meledandri. “Luego estás trabajando arduamente para construir elementos de la historia y nuevos personajes que te lleven a lugares completamente nuevos. El elenco original es una gran parte de eso”.

Aunque hasta el momento no se firmó contrato con ninguno de los mencionados actores, Meledandri detalló que ya se encuentran en conversaciones con cada uno de ellos y espera que todos acepten regresar a este esperado proyecto.

“Anticipamos el regreso del elenco original. Las conversaciones están comenzando ahora, y cada indicación que hemos recibido es que hay un tremendo entusiasmo por parte de todos los actores para regresar a este mundo animado”, dijo.

El ejecutivo detalló que una de las razones por las que están convencidos que una nueva entrega de Shrek sería un éxito, se debe al buen recibimiento que tuvo El gato con botas: El último deseo tras su estreno a finales del año pasado. La película animada obtuvo más de 440 millones de dólares en taquilla.

Tras estos comentarios, Meledandri dijo que estaba “encantado” con lo que Murphy reveló sobre su interés en regresar la franquicia de Shrek y afirmó que: “Es una prueba de su gran entusiasmo por un papel que desempeñó tan brillantemente y que realmente creó junto a los artistas de DreamWorks. Encontré ese comentario muy emocionante”. Cuando se le preguntó si pensaba que Burro pudiese tener su propio film, el ejecutivo fue breve al detallar que “Sin duda lo haríamos”.