Rennervations o el gran regreso de Jeremy Renner tras el accidente que casi le quita la vida

La serie “Rennervations” llegará a Disney+ tan solo tres meses después de que Jeremy Renner resultara gravemente herido en un accidente con una máquina quitanieves. Este estreno parece tener bastante motivado al actor, quien ya tiene planes para la alfombra roja de la serie: hacer su gran regreso caminado tras casi haber perdido sus piernas. Sin embargo, todavía no es algo confirmado y falta ver cómo siguen sus avances en el estado de salud.

Sobre Rennervations, se sabe que la serie original consta de cuatro episodios, no es una ficción y que se estrenará el 12 de abril en la plataforma de Disney+. En ella, Renner y su equipo de constructores expertos aplican sus habilidades para reinventar la utilidad de vehículos fuera de servicio.

Renner no es la única estrella que estará en esta nueva producción, ya que cuenta con la participación de artistas invitados como Vanessa Hudgens, Anthony Mackie, Anil Kapoor y el cantante Sebastián Yatra.

Cómo fue el accidente de Jeremy Renner

Fue para la celebración de Año Nuevo en diciembre de 2022, cuando una máquina quitanieves estuvo a punto de atropellar al sobrino de Jeremy Renners. Sin dudarlo, el miembro de los Avengers empujó al adolescente fuera del peligro, mientras él mismo era aplastado por la máquina de siete toneladas.

La heroica razón por la que Jeremy renner casi pierde la vida: salvó a su sobrino.

A raíz de esto, el actor sufrió heridas graves y tuvo que ser trasladado de emergencia en helicóptero al hospital más cercano, donde fue sometido a cirugía de inmediato.

Jeremy Renner sufrió un accidente a causa de una máquina quitanieves. Foto: Instagram

Los fanáticos de Marvel y del actor estuvieron en vilo durante varias semanas mientras se conocía la evolución del actor. Se rompió más de 30 huesos, sufrió un colapso pulmonar y una perforación hepática, además, su publicista aseguró que Jeremy tuvo un “trauma torácico cerrado y lesiones ortopédicas”.

Después de tres meses de este accidente y con un proceso de recuperación lento, el actor reapareción en el especial de la cadena ABC titulado “Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph”, donde muestran imágenes del actor haciendo ejercicios de rehabilitación.

Jeremy Renner tras su grave accidente. Foto: Jeremy Renner

“¿Qué aspecto tendrá mi cuerpo? ¿Voy a ser solamente una columna vertebral y un cerebro, como un experimento científico?”, son algunas de las preguntas que el actor confesó se hizo luego del accidente y de ver su estado.

Jeremy Renner, en diálogo franco con Diane Sawyer. El actor dijo que estuvo consciente en todo momento a lo largo del severo accidente que sufrió. (Captura)

En otro momento se le escucha decir una frase que emocionó a más de uno hasta las lágrimas: “Elegí sobrevivir. Eso no me va a matar, de ninguna manera. He perdido mucha carne y hueso en esta experiencia, pero me he repostado y rellenado de amor y titanio”.

Por el momento no se sabe mucho sobre el futuro de Jeremy, sobre si regresará a alguna película de superhéroes o no, pero su mente parece estar muy enfocada en recuperarse y poder estar en el estreno de esta serie de Disney.