Qué fue de la vida de Matthew Gray Gubler, el querido “Spencer”, tras su salida de Criminal Minds

Criminal Minds es de esos clásicos de televisión que, al igual que Grey´s Anatomy, perduró a pesar del paso del tiempo. La serie creada por Jeff Davis logró construir un fandom que se mantiene al pie del cañón temporada tras temporada.

A través de Paramount+ se pueden disfrutar de los nuevos episodios de Criminal Minds: Evolution, donde la BAU se enfrenta no solo a recortes presupuestarios y atentados burocráticos, sino, a un ignoto que rompe con todo lo conocido hasta el momento.

A pesar del furor que generaron los nuevos episodios, los fans se mostraron un tanto decepcionados con la partida de Matthew Gray Gubler, quien interpretó a “Spencer Reid” a lo largo de 15 temporadas y se convirtió en uno de los personajes más queridos.

¿Qué fue de la vida de Matthew Gray Gubler tras su salida de Criminal Minds?

Si bien los fans siguen con la esperanza del retorno de Matthew Gray Gubler a Criminal Minds: Evolution, la realidad es que es poco probable que ello suceda pronto. El actor se despidió de su mítico personaje por cuestiones de agenda, con la mente puesta en nuevos proyectos.

Matthew Gray Gubler como Spencer Reid. Foto: Paramount+

Gubler busca desarrollar sus carreras como director de cine, ilustrador y escritor, facetas que mantuvo al margen a lo largo de las 15 temporadas en las que participó de la serie de la CBS. En palabras de Paget Brewster, quien da vida a “Emily Prentiss”: “Nunca pudo hacer otras cosas”.

Como bien explicó su compañera de reparto: “Es la única persona de las dos últimas temporadas que estuvo en cada episodio. Estuvo 15 años seguidos. Desde los 25 a los 40″. Es de esta forma que, Gubler decidió poner punto final a su paso por Criminal Minds y cumplir su sueño de ser director de cine, de lo cual se graduó en la Universidad de Nueva York.

Matthew Gray Gubler Foto: web

Probablemente, Gubler también se enfoque en la escritura, ya que, recordemos, en el 2019 publicó el libro infantil Rumple Buttercup: A Story of Bananas, Belonging and Being Yourself, el cual se convirtió en un best seller del New York Times.