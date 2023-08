Por la huelga en Hollywood, los Premios Emmy 2023 se postergan: cuándo es la nueva fecha

La Academia de Televisión y la cadena Fox anunciaron este jueves el aplazamiento de la 75ª ceremonia de entrega de los premios Emmy al 15 de enero, debido a la huelga de guionistas y actores de Hollywood por los conflictos laborales con los grandes estudios.

Los Emmy se iban a emitir originalmente en Fox el 18 de septiembre y las nominaciones a los máximos galardones de la televisión se anunciaron en julio, justo antes de que se declarara el doble paro laboral.

El mes pasado, los actores de Hollywood se unieron a los guionistas de cine y televisión que llevan en huelga desde mayo, después de que las negociaciones entre el Sindicato de Guionistas de América (WGA) y los grandes estudios llegaran a un punto muerto.

Es la primera vez que los sindicatos de guionistas y actores se declaran en huelga juntos desde 1960, lo que ha paralizado la producción de programas de televisión y películas con guion y ha afectado a las empresas del mundo del espectáculo.

El drama de HBO “Succession”, la historia de la lucha despiadada de una familia por el control de un imperio mediático, encabeza la lista de nominados a los premios Emmy de televisión, junto con la también serie de HBO “The Last of Us”, una adaptación distópica de un videojuego.

Otras series que compiten por el premio al mejor drama son “La casa del dragón”, precuela de Game of Thrones, “White Lotus” y “Andor”, serie de Star Wars. También están nominadas “Better Call Saul”, “Yellowjackets” y “The Crown”.

Los premios Emmy se retransmitirán en directo por Fox desde el Peacock Theater de LA Live el 15 de enero. Los Emmy a las Artes Creativas -una categoría de premios que reconocen los logros técnicos y otros similares- tendrán lugar los días 6 y 7 de enero.

El aporte de Julia Roberts, George Clooney y Meryl Streep a la huelga de actores de Hollywood

En las últimas horas se dio a conocer el gran gesto económico y político que tuvieron Julia Roberts, George Clooney y Meryl Streep con la huelga de sus colegas: aportaron una gran suma de dinero para que el strike pueda seguir en pie.

Al igual que ellos, también dieron su aporte Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Dwayne “The Rock” Johnson, Nicole Kidman, Oprah Winfrey, entre otros. Es de esta forma que, el fondo de lucha ha alcanzado una cifra que permitirá continuar con los reclamos.