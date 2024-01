Pamela Anderson reveló con qué hombre tuvo la mejor noche de su vida: tenía 80 años y era de Buenos Aires

Pamela Anderson es una actriz y modelo canadiense conocida por su icónico papel en la serie de televisión Guardianes de la Bahía como la socorrista C.J. Parker. Es reconocida por su distintiva cabellera rubia y estilo de vida glamoroso.

A lo largo de su carrera, ha sido una figura controvertida, atrayendo atención tanto por su trabajo como por su vida personal. Su imagen ha sido omnipresente en los medios de comunicación, desde portadas de revistas hasta películas y programas de televisión.

Así lucía Pamela Anderson en los noventa / Gentileza

Anderson ha logrado mantenerse relevante a lo largo de los años, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para adaptarse a los cambios en la industria del entretenimiento. En el presente, ha sido noticia numerosas veces por aparecer en público sin una gota de maquillaje.

Así luce hoy Pamela Anderson. / Gentileza

Ahora, la modelo y actriz dejó a todos con la boca abierta al revelar con qué hombre tuvo la mejor noche de pasión de su vida. La confesión causó mucho impacto, sobre todo porque contó que se trata de un hombre de 80 años oriundo de Buenos Aires, Argentina.

¿Quién es el hombre en cuestión y cómo se conoció con Pamela?

Pamela Anderson reveló que en uno de sus tantas giras, en medio del furor de Guardianes de la Bahía, visitó Buenos Aires y en esta hermosa ciudad cosmopolita, vivió la mejor noche de pasión de su vida.

Pamela Anderson en Guardianes de la Bahía.

Si bien la modelo y actriz no reveló el nombre del hombre que la hizo ver las estrellas, confesó que tenía 80 años y que la trató con tal “suavidad” que nunca pudo olvidarlo. “Fue una de las experiencias más sensuales que he tenido. Me cambió y nunca lo olvidé”, confesó.

En diálogo con Daily Star, Pamela dijo que la suavidad con que el hombre la tocaba la dejó “sin aliento” y que ser tratada por un “verdadero hombre” era “algo que nunca había sentido”.