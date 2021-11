Interrumpida por efecto de la pademia de coronavirus, la sexta temporada de “Outlander” se hizo esperar, sin embargo ya está confirmada la fecha de su estreno. La serie llegará al país de la mano de Netflix el próximo 6 de marzo del 2022.

La encargada de anunciarlo fue Diana Galbaldon, la autora de la saga literaria de fantasía de la que la serie de la serie protagonizada por Sam Heughan y Caitriona Balfe es adaptación. Lo hizo en la presentación del noveno libro de la saga, “Go Tell the Bees That I Am Gone”.

La nueva temporada está basada en el libro “Viento y ceniza” y retoma la trama después de los eventos de la quinta temporada, cuando Claire Beauchamp regresa a Fraser’s Ridge después de escapar de una vilación en manada encabezada por Lionel Brown.

En una sociedad que se dirige hacia la revolución, Claire y su esposo Jamie MacKenzie Fraser lucharán “para proteger a aquellos que aman, al tiempo que navegan por las pruebas y tribulaciones de la América colonial. Establecer un hogar en el Nuevo Mundo no es de ninguna manera una tarea fácil, especialmente en el salvaje campo de Carolina del Norte y más aún durante un periodo de dramática agitación politica”, aseguró el comunicado de Starz, la cadena original de la serie y responsable de su emisión en Estados Unidos.

Anuncio sobre Outlander. (Foto: Twitter)

¿Quiénes será los protagonistas de la sexta temporada de “Outlander”?

La sexta entrega contará con nuevos personajes que serán encarnados por Jessica Reynolds, Alexander Vlahos y Mark Lewis Jones. Además está confirmado el regreso del elenco original: Caitriona Balfe como Claire Randall Fraser, Sam Heughan como Jamie Fraser, Richard Rankin como Roger Wakefield y Sophie Skelton como Brianna Randall.

La ficción llegará a las pantallas con un primer capítulo especial que durará 90 minutos. Incluso la productora anunció que la séptima temporada de “Outlander” también está confirmada.