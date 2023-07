Oppenheimer: la nueva película del director de Batman con Cillian Murphy de la que todos hablan

Oppenheimer es la próxima película de Christopher Nolan, director de Batman, protagonizada por Cillian Murphy, el gran actor de Peaky Blinders que conquistó los corazones del público mundial con su papel de “Thommy Shelby”.

Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan con Cillian Murphy. Foto: Universal Pictures

Se trata de una super producción que promete arrasar en taquilla gracias a su impactante historia, despliegue millonario y elenco de lujo con actores de talla grande, como Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Emily Blunt de Un lugar en silencio, Jack Quaid de The Boys, entre otros.

La idea creativa la tuvo Nolan durante el rodaje de Tenet del año 2020, es decir, pasaron varios años hasta que el film pudo ver la luz, lo cual se explica debido a que se trata de una producción poco común y con un despliegue enorme dada su trama.

¿De qué trata Oppenheimer?

Oppenheimer trata nada menos que del Proyecto Manhattan, aquel que creó la bomba atómica que se cobró la vida de 166.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1945. La investigación y ejecución del plan militar estuvo comandado por el gobierno de los Estados Unidos y el físico teórico J. Robert Oppenheimer, de ahí el título de la película de Nolan.

No es de extrañar que hablemos de millones cuando del presupuesto de esta cinta nos referimos. No caben dudas de que se trata de una trama que atrapará a cualquier espectador. En palabras de Nolan, se trata de “una película de terror”, lo cual no hay que entender en tanto género cinematográfico sino, como rememoración del horror de aquel ataque aéreo.

¿Cuándo estrenará Oppenheimer?

Oppenheimer llegará a los cines el próximo 20 de julio. Su estreno es el mismo día del de Barbie: la película, la nueva cinta sobre la muñeca de Mattel dirigida por Greta Gerwig. Sin dudas, ese fin de semana de estreno será uno de los más arrasadores en taquilla a nivel mundial en lo que va del año, y, probablemente, permanezca con ese título hasta el 2024.