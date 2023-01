Noah Schnapp, “Will” en Stranger Things, contó que es gay mediante un video de TikTok

El actor Noah Schnapp, quien interpreta a “Will” en Stranger Things, sorprendió a todos al hacer público, mediante su cuenta de TikTok, que es gay. El joven de 18 años “salió del clóset” utilizando un divertido video en la red social, con un texto que señalaba cómo actuaron su familia y amigos cuando decidió a hablar con ellos al respecto.

“Finalmente le dije a mis amigos y familia que era gay después de estar asustado en el armario durante 18 años y todo lo que dijeron fue ‘lo sabemos’”, escribió Schnapp.

Asimismo, señaló: “Supongo que soy más parecido a Will de lo que pensaba”. El comentario viene a cuento de que Will, el personaje que encarna en la famosa serie de Netflix, se presume homosexual, aunque todavía no se hizo clara referencia a ello en la producción de la plataforma.

En julio pasado, el joven actor ya había hablado de la orientación sexual del personaje: “Sí, creo que lo es. Obviamente, se insinuó en la temporada 1: siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente. Ahora que ha envejecido, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está 100% claro que es gay y ama a Mike (su mejor amigo en la serie)”.

No bien fue publicado, el video de Schnapp se viralizó y muchos seguidores le expresaron su apoyo.

En qué producciones trabajó Noah Schnapp

Schnapp se dedica a la actuación desde los 12 años, cuando obtuvo su primer papel protagónico. Su carrera no se detuvo desde entonces y participó de diversas producciones como “Bridge of Spies”, “The Circle”, “We Only Know So Much”, “Abe”, “Waiting for Anya” y “El halloween de Hubie”. Asimismo fue la voz de algunos personajes en películas animadas como “Snoopy y Charlie Brown: Peanuts, la película” y “The Legends of Hallowaiin”.

Cómo llegó a Stranger Things

Su desembarco en “Stranger Things” se generó a partir de lo que él considera “una anécdota que lo marcó”. “Casi no audiciono para Stranger Things”, recuerda. “Era un punto en mi carrera en que estaba un poco harto porque estaba haciendo muchas audiciones y no estaba consiguiendo nada”, señaló.

Noah Schnapp es Will Byers en Stranger Things.

Sin embargo, sus padres lo alentaron a que “lo intentara algunas veces más”. Noah siguió el consejo de sus padres y, finalmente, consiguió lo que hasta ahora fue el mayor éxito de su carrera.