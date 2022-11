Si te gustó Dark, esta serie de Netflix te volará la cabeza de principio a fin.

Si existe una serie que marcó un cambio en la forma de concebir las series y que le abrió las puertas a las series alemanas dentro de Netflix fue Dark. Esta producción, que salió a la luz en 2017, llamó la atención por la trama y el misterio detrás de la desaparición de niños en un pequeño pueblo tranquilo.

Al comienzo, muchos usuarios de la plataforma señalaron que tenía cierto parecido con Stranger Things, pero con el paso de las temporadas esta idea quedó atrás.

Su éxito fue tanto que los mismos creadores de Dark, Baran Bo Odar y Jantje Friese, se lanzaron con un nuevo proyecto que está triunfando dentro de Netflix y que seguro le está rompiendo la cabeza a más de uno: se trata de 1899.

La serie "1899" la está rompiendo en Netflix. Foto: revistagq

Con sus primeros ocho episodios ya estrenados, 1899 no tardó en convertirse en la serie más vista de Netflix a nivel mundial en la actualidad. El misterio y el suspenso se hicieron presentes, pero otro detalle no pasó desapercibido y es el hecho de que los personajes hablan nueve idiomas diferentes.

De qué trata 1899, la serie que debes ver si te gustó Dark

La historia de 1899 gira alrededor de los pasajeros de un barco, el “Cerbero”, el cual transporta migrantes europeos desde Londres a Nueva York. Seguro lo primero que pensarás al ver el primer episodio será en el “Titanic”, ya que la tripulación está dividida de acuerdo a las clases sociales.

Seguro lo primero que pensarás al ver el primer episodio será en el “Titanic”. Foto: Netflix.

Las decisiones comienzan a llegar cuando la tripulación del barco se encuentra con la señal de un barco de la misma empresa que está perdido desde hace cuatro meses y al cual el capitán decide ir en su rescate.

Cartas extrañas, habitaciones que no encajan, muertes que no tienen explicación y personajes que no son quienes dicen ser, en esto se centran los primeros episodios de 1899.

Más información sobre 1899, la serie que la rompe en Netflix