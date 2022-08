Marvel se la juega y Josh Brolin volvería a ser Thanos: cuándo, cómo y por qué

Definitivamente, el gran villano de la saga de Avengers quien fue preparado con mucho tiempo, paciencia y argumento, fue Thanos. El loco lindo del guantelete, que aniquiló a la mitad de la población del universo para conseguir un “equilibrio” y garantizar las riquezas naturales para los que quedaban vivos, volvería a ser interpretado por Josh Brolin en los próximos proyectos de Marvel.

En pleno final de la llamada “Fase 4″ en donde salieron películas como “Spider-Man: Sin Camino a Casa”, “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” y “Eternals”, la compañía ya confirmó que el comienzo de la “Fase 5″ será en febrero de con “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” pero lo que los fanáticos no pueden parar de pensar desde que se confirmó es en la tan esperada “Avengers: Secret Wars”.

Marvel anunció los estrenos de la fase 4 del UCM y se vio un adelanto de "Eternals".

El motivo por la efervescencia es simple, los comics que relatan esa historia muestran a todos los héroes de Marvel luchando entre ellos, sería una especie de Civil War, en los comics claro, pero mucho más grande, tenebroso y con el multiuniverso como protagonista principal. Nuevos vengadores, los tradicionales, los illuminati, absolutamente todos luchando para salvar sus mundos.

La historia original fue escrita en 2015 por Jonathan Hickman y plantea uno de los crossovers más grandes y fantásticos de la historia de Marvel que llevó seis años de tiradas de comics que llegaron a los 150 números. Cabe aclarar, que en medio de los reinicios de personajes que sufrió la compañía, se realizaron previamente dos eventos de Secret Wars, uno donde Spiderman se ponía por primera vez el traje negro y otro de 1985 que directamente no vale la pena ni recordar.

Thanos de Josh Brolin podría volver en "Avengers: Secret Wars", inspirada en el comic de 2015 "Secret Wars" de Marvel. Foto: Fandom

¿Cómo volverá Johs Brolin a interpretar a Thanos en esta nueva fase de Marvel?

El retorno de Thanos es una de las esperanzas que tienen los fanáticos y que periodistas cercanos a la compañía han resaltado como Geat Freakin Robot, quien aseguró que está confirmado el retorno de Brolin como Thanos en la próxima película de Avengers. Sin embargo, podría ser en una versión distinta a la que conocemos, como Rey Thanos quien en el comic Secret Wars asesina a la mayoría de los héroes y tiene a Hulk como su mascota.

En uno de los comic de Marvel se puede ver a una versión de Thanos con Hulk como mascota. Foto: Univision

Las variantes pueden ser infinitas, ya que el multiuniverso lo que generó justamente fue eso poder unir personajes de otras tierras, como ocurrió con los tres Spiderman (Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland). En consecuencia, los rumores son muchos, pero lo que es seguro es que podremos volver a ver a personajes que murieron en las películas dentro de otros universos.