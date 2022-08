Better Call Saul: llegó el final de la serie de Netflix y acá están los mejores memes

Desde el estreno de “Breaking Bad” en 2008, sacando de lado los personajes principales de la serie, uno de los más interesantes y aclamados por los fanáticos fue el abogado Saul Goodman (Bob Odenkirk). El éxito de este letrado, que vendía sus servicios con avisos televisivos llamativos y que siempre terminaba rescatando a los mafiosos en sus peores momentos, fue tal que llegó a tener su propia serie en Netflix llamada “Better Call Saul”.

La interpretación y las historias dentro de la producción de Netflix fueron evolucionando y cada vez teniendo más peso, navegando por un mar de ironías, lavado de dinero, frustraciones y decisiones equivocadas. Los creadores de la serie sostuvieron hace varios años y lo reiteraron hace unas semanas que la sexta temporada sería el fin de la franquicia y el dolor de los fanáticos se notó en las redes sociales.

Como en la mayoría de los shows, Twitter es el medio que utilizan los usuarios para exponer sus críticas a las series o películas. Tras el final de “Better Call Saul”, este medio no fue la excepción y los memes y reacciones de los fanáticos de la serie no pararon de llegar. La crudeza como siempre fue la protagonista y hasta algunos de los usuarios le pegaron a al final de otra de las series que quedó en el corazón de muchos “Game of Thrones”.

Cómo fueron los cameos de Walter White y Jesse Pinkman en Better Call Saul

A continuación te dejamos los mejores memes tras el final de “Better Call Saul”

