Natalia Oreiro adopta la desafiante tarea de interpretar a Eva Duarte, a quien caracteriza como “el personaje femenino definitivo de la historia argentina y latinoamericana”. Será en “Santa Evita”, la próxima miniserie que adapta con un giro contemporáneo el best seller del periodista Tomás Eloy Martínez y que podrá verse en la plataforma Star+ desde este martes, al cumplirse 70 años del fallecimiento de la recordada actriz y dirigente peronista.

”Tuvieron que pasar muchos años para que me animara a interpretarla. Es la figura soñada que cualquier actriz querría hacer, pero en mi caso personal no me animaba, porque sentía que no tenía las herramientas como actriz o quizás como mujer para hacerlo”, admitió Oreiro en diálogo con Télam de cara al lanzamiento de la tira, dirigida por Rodrigo García y Alejandro Maci y guionada en dupla por Marcela Guerty y Pamela Rementería.

“Santa Evita”: sinopsis y teaser

Santa Evita presenta un recorrido por la historia de la primera dama de Argentina Eva Perón después de su muerte por cáncer cervical a los 33 años en 1952. Y, cómo sus restos embalsamados, tras ser velado ante millones de personas, fueron secuestrados por la dictadura militar en 1955.

“Santa Evita” quiénes formarán parte del elenco y cómo fue su proceso de producción

Santa Evita presenta un elenco de lujo, con la participación especial de Francesc Orella, el protagonista de la serie española Merlí, como Pedro Ara Sarriá, el médico español que se encargó de los restos de Eva Perón.

Además, la miniserie contará con las actuaciones de Diego Velázquez como Mariano Vázquez, Diego Cremonesi como Eduardo Arancibia, Damián Canduci como Milton Galarza, Guillermo Arengo como Emilio Kaufman, Gaby Ferrero como Juana Ibarguren, Camila Mateos como Eva Perón (joven), Matías Bassi como Juan Duarte, Fedra Defendente como Erminda Duarte, Jenni Merla como Blanca Duarte, Julieta Vallina, Eugenia Alonso y, Nacho Vavassori.

La serie "Santa Evita" se verá por Star+

En lo referido a la producción de Santa Evita, fue tras la adquisición de los derechos de la historia de Tomás Eloy Martínez por la Fox en el año 2016 que, en el 2019 comenzó el proceso de producción a cargo de la empresa Buena Vista International de Disney y la productora argentina Non Stop, para luego, quedar en manos de Star+.

La grabación de la miniserie comenzó en el año 2021 luego de, haber sido pospuesta durante un año producto de la pandemia por COVID-19.

Con información de Télam