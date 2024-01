La sociedad de la nieve, Numa Turcatti y Roberto Canessa entre lo más buscado en Google

No hay quien no hable de La sociedad de la nieve. La película de J. A. Bayona, que compite por dos Premios Oscar, ha logrado superar todo tipo de expectativas y transformarse en un éxito rotundo. Si bien en un primer momento no explotó en taquilla, su llegada a Netflix el 4 de enero la convirtió en un suceso.

Su elenco protagonizado por actores argentinos en su mayoría, con excepción a Enzo Vogrincic en el papel de Numa Turcatti, ha sido abrazado por el público. Estos jóvenes actores se sometieron a un rodaje extremo y lograron contar de manera honrada la historia del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en 1972.

Los actores de La sociedad de la nieve se expusieron a un extremo rodaje. Foto: QUIM VIVES/NETFLIX

Es por ello que, en Google las búsquedas en relación con la tragedia, víctimas y sobrevivientes, la película, sus premios, elenco y mucho más, desbordaron. Gracias a Google Trends, se puede ver cómo fueron creciendo las búsquedas, cuáles siguen en aumento y cuáles son las principales preguntas que se hacen los argentinos.

El detrás de escena de La sociedad de la nieve. Foto: Netflix

Si se hace un recorte desde la fecha de estreno en cines, 14 de diciembre, hasta la actualidad, se puede ver como a partir del 4 de enero, momento que la película llega a Netflix, las búsquedas van en aumento y llegan a sus picos el 7 y 14 de enero, para luego decaer pero no estrepitosamente.

El interés de búsqueda de La sociedad de la nieve a lo largo del tiempo. Foto: Google Trends

La variación de picos de búsquedas se debe a entrevistas de los actores, las nominaciones a los Premios Oscar, curiosidades del rodaje que se revelan e, incluso, anécdotas que los sobrevivientes, como Roberto Canessa y Carlos Páez, estuvieron sacando a la luz.

¿Qué googlearon los argentinos sobre La sociedad de la nieve?

Google Trends mide el interés de búsqueda, es decir, es un indicador de la curiosidad que despierta un tema y toma un porcenjate aleatorio de búsquedas de usuarios de cierto país o región. En lo que refiere a La sociedad de la nieve, esto fue lo que googlearon los argentinos entre el 14 de diciembre y el 25 de enero:

Lo que buscaron los argentinos sobre La sociedad de la nieve. Foto: Google Trends

¿Quién fue Numa Turcatti?

Numa Turcatti Pesquera fue un estudiante de Derecho uruguayo. Es recordado por ser una de las víctimas de la tragedia del vuelo 571 en la cordillera de los Andes en 1972.

Numa Turcatti, una de las víctimas de la tragedia de Los Andes. Foto: web

¿Quién es Roberto Canessa?

Roberto Jorge Canessa Urta es un médico cardiólogo, conferencista y rugbista uruguayo, conocido principalmente por ser uno de los sobrevivientes del accidente de los Andes acaecido el 13 de octubre de 1972.

Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes.

¿Quién es Carlos Páez Rodríguez?

Carlos Miguel Páez Rodríguez, es un técnico agropecuario, empresario, publicista, escritor y conferencista uruguayo. Además, fue deportista y jugador de rugby del equipo uruguayo Old Christians Club, club junto al cual él es uno de los supervivientes de la tragedia del avión FAU 571 en los Andes en 1972.

Carlos Páez Rodríguez, uno de los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes. Foto: web

¿Quiénes son los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes?

Pedro Algorta, Roberto Canessa, Pancho Delgado, Daniel Fernández Strauch, Eduardo Strauch, Adolfo Strauch, Nando Parrado, Bobby François, Roy Harley, Coche Inciarte, Álvaro Schmid, Javier Methol, Carlos Páez Rodríguez, Moncho Sabella, Tintín Vizintín y Gustavo Zerbino.

El momento en el que los sobrevivientes de Los Andes son rescatados.

¿Quién es Louta?

Jaime Martín James, conocido por su nombre artístico Louta, es un cantante, actor y compositor argentino. Comenzó su carrera musical al publicar su álbum debut homónimo en 2016, gracias al cual se dio a conocer al público. Cuenta con una pequeña participación en La sociedad de la nieve.

Louta formó parte del reparto de La sociedad de la nieve. Foto: Instagram

¿Quiénes forman parte del reparto de La sociedad de la nieve?

Forman parte del reparto de La sociedad de la nieve: Enzo Vogrincic (Numa Turcatti), Agustín Pardella (Nando Parrado), Matías Recalt (Roberto Canessa), Esteban Bigliardi (Javier Methol), Diego Vegezzi (Marcelo Perez), Fernando Contigiani García (Arturo Nogueira), Esteban Kukuriczka (Fito Strauch), Rafael Federman (Eduardo Strauch), Francisco Romero (Daniel Fernández Strauch), Valentino Alonso (Pancho Delgado), Tomás Wolf (Gustavo Zerbino), Agustín Della Corte (Tintín Vizintín), Felipe Otaño (Carlitos Páez), Andy Pruss (Roy Harley), Blas Polidori (Coco), Felipe Ramusio (Diego Storm), Simón Hempe (Coche Inciarte).

¿Quién es Enzo Vogrincic?

Enzo Vogrincic es un actor uruguayo. Protagonizó la película La sociedad de la nieve dirigida por J. A. Bayona y basada en el accidente del Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Interpretó a Numa Turcatti, un joven que no pertenecía al plantel del Old Christians Club, pero que embarcó en el viaje por invitación de un amigo.