Kris Jenner busca llevar a Meghan Markle y al Príncipe Harry a su programa The Kardashians.

El clan Kardashian-Jenner es uno de los más famosos del mundo. Con Kris Jenner a la cabeza, la familia está formada por Kourtney, Kim, Khloé y Kylie, por el lado de las Kardashian, y Kendall, Brandon y Brody por los Jenner.

Su popularidad los llevó a tener numerosos programas de televisión, empezando por Keeping up with the Kardashians, pasando por spin-offs como Kourtney and Kim Take Miami y Kourtney and Kim Take New York, hasta su último show The Kardashians, que comenzó a emitirse en el 2022.

Clan Kardashian-Jenner

Si de familias populares hablamos, la familia real británica es una de ellas, que tampoco es ajena al mundo mediático. El escándalo interno llevó a Meghan Markle y el Príncipe Harry a renunciar a sus funciones reales y a buscar la independencia económica por fuera de la corona.

Los duques de Sussex viven actualmente en Estados Unidos junto a sus hijos. Llevan una vida ya no de realeza, sino, de celebridad, por lo que, el clan Kardashian no ha tardado en acercárseles, particularmente su matriarca, Kris Jenner.

Reina Isabel II, Meghan Markle y Príncipe Harry, antes de que los duques de Sussex se fueran de Inglaterra.

Sin ir más lejos, ambas familias fueron vistas juntas durante el recital “Renaissance” de Beyoncé en Los Ángeles, la madre de Meghan, Doria Ragland, fue vista charlando con Kris Jenner y Kim Kardashian, y se rumorea que comparten el mismo servicio de guardaespaldas.

¿Los duques de Sussex a The Kardashians?

Una fuente cercana confirmó que Kris Jenner ha puesto en marcha una negociación para llevar a Meghan Markle y el Príncipe Harry a su programa The Kardashians.

Al parecer se trataría por el momento de solo un cameo pero: “incluso si es sólo un cameo, es una gran victoria para Kris, el negocio está en marcha y parece muy lucrativo”, indicó la fuente sobre la negociación que “todavía están en las primeras etapas”.

Meghan Markle y Kris Jenner. Foto: web

“Es pan comido que las dos familias se unan, pero Kris no quiere presionar con demasiada agresividad, demasiado pronto”, contó, mientras que The Heat Magazine aseguró que entre ambas familias “se siente una conexión”.