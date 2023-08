Jennifer Aniston habló con la cruda verdad sobre sus fracasos amorosos: “No me gusta la idea de...”

No alcanzan las palabras para describir a una figura como Jennifer Aniston, pero sin dudas podemos afirmar que es sinónimo de Hollywood. Su talento para la comedia la ha llevado a ser una de las figuras más reconocidas de la industria en esta materia.

El punto de inicio fue Friends, donde con su papel de “Rachel Green” terminó por consagrar su carrera. Este personaje la convirtió en ídola de millones, quienes, a pesar del paso del tiempo, siguen disfrutando de cada episodio de la sitcom en la que aquella brilla.

Jennifer Aniston Foto: AFP

Por fuera de las cámaras, hay que señalar que Jennifer se ha configurado como una estrella bastante mediática, especialmente por su relación con Brad Pitt, con quien si bien en el presente mantiene una amistad, en su momento fue un gran dolor en su vida.

Jennifer Aniston sin filtro sobre el amor

Jennifer Aniston es de esas celebridades que todos se preguntan porqué están solteras. Recordemos que, la actriz mantuvo un matrimonio entre el 2015 y el 2018 con Justin Theroux, y, si bien circuló el rumor de su reconciliación con Brad Pitt, en el presente no ha oficializado su amor con nadie.

Jennifer Aniston y Brad Pitt estuvieron casados desde el 2000 hasta el 2005.

Sobre ello habló sin filtro en una entrevista con WSJ. Magazine, donde declaró: “Es un área donde falta un poco”, en referencia a que es un aspecto de su vida que le ha costado. En este sentido, agregó: “Ver la relación de mi familia no me hizo decir: ‘Oh, no puedo esperar para hacer eso’”, ya que proviene de un matrimonio fallido entre Nancy Dow y John Aniston.

“No me gusta la idea de sacrificar quién sos o lo que necesitás, así que realmente no sabía cómo manejar mis relaciones. Era casi más fácil estar sola”, expresó sin filtro la actriz, quien rememoró su relación con Brad Pitt y Justin Theroux.

Jennifer Aniston y Justin Theroux. Foto: GTRES

“Sigue siendo un desafío para mí estar en una relación”, reflexionó Aniston, quien acto seguido habló de sus matrimonios fallidos: “Cuando llegaron a su fin, fue una elección que se hizo porque elegimos ser felices y, a veces, la felicidad ya no existe dentro de ese arreglo”.

La actriz concluyó la entrevista asegurando que el no tener pareja no es algo que afecte su día a día, que es muy feliz viviendo con su perro y tiene grandes amistades que la rodean.