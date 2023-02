Jenna Ortega reveló cuál es su mayor inseguridad: “Hasta el día de hoy me afecta”

Merlina se convirtió en el éxito más grande del 2022 de Netflix y en gran parte es gracias al talento actoral de Jenna Ortega.

La actriz de tan solo 20 años es una de las más requeridas en la industria actualmente, siendo amada alrededor del mundo.

Jenna Ortega como Merlina. Foto: Netflix

Es de esta forma que, todo lo que en la vida de Jenna ocurre es noticia y se viraliza en cuestión de segundos a través de las redes sociales.

En este sentido, en las últimas horas se difundió mediante TikTok una entrevista a la cotizada actriz, donde reveló cuál es su mayor inseguridad.

Jenna Ortega

“Era muy peluda. Tengo el pelo oscuro. Soy latina. Recuerdo que estaba insegura sobre el vello de mis piernas, pero más sobre el de mis brazos. Había una chica, a la que consideraba mi ‘amiga’, que me decía que tenía brazos de gorila. Así es como ella los llamaba, porque tenía el pelo muy largo en los brazos” confesó la actriz ante el público.

Jenna Ortega

“Cuando estaba en sexto curso, mi madre finalmente me dejó afeitarme las piernas, y me enseñó cómo hacerlo. Cuando salí del baño, se dio cuenta de que también me había afeitado los brazos” relató Jenna.

“Era una inseguridad muy profunda y nadie volvió a abordarla pero, hasta el día de hoy, me afeito los brazos a diario” concluyó la actriz.

¿Cuándo comenzó la carrera actoral de Jenna Ortega?

Jenna Ortega debutó como actriz en el 2014 con el papel de Jane Villanueva en la serie de comedia dramática Jane the Virgin, producida por The CW.