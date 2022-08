House of the dragon: cuáles son los personajes que podrían aparecer de Game of thrones

A días del estreno de “House of the dragon”, los fanáticos de la saga que comenzó con la tan bien recordada “Game of thrones”, están contando cada hora para poder ver esta nueva historia que se centrará 300 años antes de la primera serie y relatando todo el ascenso, la guerra civil y la dinastía de los Targaryen. Tras un final que muchos criticaron, los fans esperan que esta nueva entrega esté a la altura y sueñan con que aparezcan viejos personajes.

Hasta el momento lo confirmaron de la nueva serie es que se estrenará este domingo 21 por HBO y HBO Max, que tendrá una duración de 20 capítulos y que dos de sus protagonistas, Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) y su hermanastro Daemon Tragaryen (Matt Smith), se disputarán el poder tras la muerte del rey Viserys, el también llamado “rey loco”.

Sin embargo, hay algunos personajes que lógicamente no van a aparecer porque no les da la edad para hacerlo, pero hay otros muy importantes que podrían ser claves para el ascenso de los Targaryen y hasta la desaparición de los dragones. Cabe destacar que en esta época, estos últimos son la llave para que la balanza se incline hacia la familia que gobernó por años a fuego y sangre.

Qué personajes podrían aparecer en “House of the dragon” de “Game of thrones”

Lady Melisandre

Melisandre o la bruja roja es un personaje que podría aparecer en "House of the dragon", la precuela de "Game of thrones". Foto: Stuff

La sacerdotisa del dios de la luz, también conocida como “la bruja roja”, fue un personaje clave en las primeras temporadas por ayudar a Stannis Baratheon a tomar el Trono de Hierro, asegurándole que dentro de él fluía sangre mágica. Por otra parte, uno de los momentos cumbres fue cuando Melisandre se sacó un collar que tenía puesto y mostró su verdadero aspecto físico de una anciana de más de entre 100 y 400 años.

Este último dato es el clave, ya que como los hechos de “House of the dragon” ocurren 300 años antes de “Game of thrones”, la bruja podría aparecer tranquilamente en algún episodio de la nueva serie. Además, su gran poder podría y sus creencias antiguas son las que podrían confirmar que vivió esa época.

El rey de la noche

El rey de la noche es uno de los personajes que podría aparecer en la precuela de "Game of thrones", "House of the dragon". Foto: Superaficionados

Los caminantes blancos fueron creados por los niños del bosque para defenderse de los primeros hombres que estaban apropiándose de Poniente en la Era del amanecer, describen en uno de los capítulos de la primera serie. Sin embargo, con el paso del tiempo los caminantes se volvieron tan fuertes que los niños y los hombres tuvieron que aliarse para derrotarlos.

En uno de los libros de los que se basa la serie, la reina Alysanne Targaryen viaja hacia el Muro para conocer cuál era la situación de la Guardia de la Noche y en aquel viaje vive un momento muy extraño con su dragón Dreamfyre. La reina le pide al dragón volar hacia más allá del norte del Muro, pero el animal se niega y regresa, una desobediencia que nunca había hecho y que deja muchas especulaciones en la historia de que podría haber sido por temor a los caminantes.