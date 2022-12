“Harry y Meghan”: cuándo se estrenan los próximos capítulos y cuáles son los polémicos temas que abarcan

Este lunes, Netflix publicó un adelanto de la segunda parte del documental “Harry y Meghan”. El próximo jueves se estrenarán los últimos tres tres episodios. Según el trailer, las siguientes entregas se centrarán en las “mentiras” de la familia para proteger al príncipe Guillermo.

“Estaban felices de mentir para proteger a mi hermano. Pero nunca estuvieron dispuestos a decir la verdad para protegernos [a nosotros]”, se lo escucha decir a Harry. Aunque no está claro quienes son los acusados de mentir en este caso, se sabe que tanto él como Meghan ya apuntaron a miembros de la Casa Real por filtrar información a la prensa para “dañar su reputación”.

Los próximos tres capítulos, que se estrenan este jueves 15 de diciembre, se enfocarán en la ruptura de los duques de Sussex con la familia real británica. “Me pregunto qué habría sido de nosotros si no nos hubiéramos ido cuando lo hicimos”, reflexiona Harry no bien inicia el trailer.

Los duques de Sussex ya se habían referido al miedo por su seguridad en la entrevista con Oprah Winfrey el 7 de marzo de 2021. “Nos estaban quitando la seguridad. Todo el mundo sabía dónde estábamos”, dijo Markle. “Dije: ‘Tenemos que salir de aquí’”, dice Harry al tiempo que se lo ve en “el vuelo de la libertad”, tal como él lo llama.

También se lo ve hablando sobre el “gaslighting institucional”, un tipo de abuso psicológico en el que se hace a alguien cuestionar su propia realidad. Por su lado, Markle declara que no la estaban “echando a los lobos”: “Me estaban entregando como alimento a los lobos”.

Capítulos de acusaciones directas

“Estaban contratando activamente a personas para difundir información errónea”, dice una fuente en el video, haciendo referencia a la familia real.

“Para que podamos pasar al siguiente capítulo tenemos que terminar el primero. Siempre he pensado que era una lucha por la que merecía la pena luchar”, subraya Harry. De esa manera, resume las razones detrás de la ruptura con su familia.

Acusaciones directas: qué abarcarán los próximos capítulos de "Harry y Meghan". Foto: ap

Los tres primeros episodios del documental, ya disponibles en Netflix, abordaban el racismo y la tumultuosa relación de la pareja con la prensa. Por su parte, los próximos tres prometen una acusación más directa a la monarquía británica, ahora encabezada por Carlos III, padre de Harry.

Rebecca English, editora del Daily Mail Royal, comentó el nuevo tráiler en Twitter: “Como todos sospechábamos la semana pasada, se han quitado los guantes”.