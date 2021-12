“How I Met Your Mother” vuelve a las pantalla chica con nuevos personajes y cambios en su historia a través de Hulu, que está a cargo de llevar la historia adelante. Uno de las modificaciones es su nombre, ya que ahora será “How I met your father”, y el personaje principal, que será una mujer: Hilary Duff.

En la tira original los personajes principales fueron Ted Mosby, Lily Aldrin, Marshall Eriksen, Robin Scherbatsky y Barney Stinson, pero esta vez tendrá un nuevo elenco para que la audiencia se divierta y disfrute de las nuevas aventuras.

How I met your father. (Holu)

Otros de los cambios que habrá es qu, la ciudad de Nueva York no será el lugar principal donde transcurrirá la comedia sino que esta vez la producción apostó a la ciudad de Los Ángeles.

Además, otro detalle que se verá en esta nueva versión es que los personajes utilizarán aplicaciones de citas, algo que en las anteriores ediciones no se veía ya que el elenco no tenían tanta tecnología.

Reparto de “How I Met Your Father”

Hilary Duff estará acompañada por Francia Raisa, Suraj Sharma, Tien Tran, Chris Lowell y Tom Ainsley. En la imagen se puede ver a los personajes en el famoso puente Brooklyn, Nueva York pero fue filmada en los sets de Los Ángeles, estudios de Disney.

How I met your father. (Holu).

¿Cuándo llega a Latinoamérica?

La comedia llevada adelante por Hulu podría arribar en Latinoamérica a través de Star+. Según Deadline, lo ideal es que la tira llegue en 2022, pero aún no hay nada asegurado de forma oficial. Por el momento, “How I met your Father” contaría con 10 capítulos.

¿Cuál es la historia de esta nueva versión de “HIMYM”?

Esta vez, Sophie contará a sus hijos como conoció a su esposo. Se la podrá ver en el 2021 junto a sus amigos en un marco donde las aplicaciones de citas están a la orden del día para relacionarse con otras personas. Jesse (Lowell), Valentina (Raisa), Charlie (Ainsley), Ellen (Tran) y Sid (Sharma) serán las personas que formarán parte de la vida de protagonista.

Kim Cattral estará en "How I met your father".

El papel de “Sophie” lo llevará a cabo en un futuro Kim Cattral, quien le pondrá voz a la serie. La ex protagonista de “Sex and the City” hará un papel similar a que tuvo Bob Saget con Josh Radnor en la serie original.