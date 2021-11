Netflix dejó impresionados a sus millones de suscriptores de Latino América al anunciar los estrenos que llegarán a la plataforma digital para antes de Navidad. Uno de los que más llamó la atención es “No mires para arriba”, una comedia apocalíptica con grandes actores.

El primer teaser fue revelado en septiembre, pero ahora el servicio de streaming lo presentó oficialmente. El film está basado en hechos reales que aún “no han sucedido” y es dirigida por Adam McKay.

La producción impresionó a muchos debido a que cuenta con grandes actores como Jennifer Lawrence, en el papel de la estudiante de posgrado en astronomía Kate Dibiasky, y Leonardo DiCaprio, como su profesor, el Dr. Randall Mindy.

No mires arriba.

¿De qué trata la película?

Dos astrónomos descubrirán que un meteorito chocará contra la tierra y deciden ir a los medios de comunicación para comunicar el desastre que ocurrirá en el mundo.

Kate (Lawrence), quien se encuentra realizando el posgrado y Randall, su profesor, son los que lucharán para que la presidenta del país, (Merry Streep) y los noticieros crean a estos científicos.

Reparto

“No mires arriba” está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, pero con el correr de la película aparecerán otros actores como Meryl Streep en el papel de Janie Orlean, la presidenta de Estados Unidos; Jonah Hill es Jason, su hijo y jefe de gabinete; Cate Blanchett como Brie, presentadora de televisión, y Tyler Perry como Jack.

Además, otros de los artistas que sorprenderán son Timothée Chalamet, Ariana Grande, Mark Rylance, Kid Cudi, Ron Perlman o Himesh Patel.

¿Cuándo es el lanzamiento de “Don’t Look Up”?

“No mires para arriba” estará disponible en Netflix el 24 de diciembre. Sin embargo, se verá al menos en Estados Unidos, un paso por salas convencionales el 10 de diciembre.

Una escena de 16 minutos

McKay contó en una entrevista a Deadline sobre una escena que no estaba planeada, duró 16 minutos y tardó días en rodarse. “Ese grupo de personas no podría haber estado más feliz de estar en ese falso Despacho Oval de la Casa Blanca, haciendo esa escena”, comentó en ese momento.

No mires arriba. (Netflix)

En este sentido, el director continuó: “Reír, improvisar. Casi se sintieron un poco intimidados por Meryl Streep porque podría decirse que es la mejor actriz de cine de todos los tiempos, y descubrimos que es simplemente una delicia, con una capacidad de divertirse muy generosa, y que puede improvisar todo el día. Jonah Hill es uno de los grandes improvisadores del cine, y eso fue inspirador para Jen y Leo a la hora de proponer cosas, y para Rob Morgan también”.

“Filmamos esa escena durante dos días y el primer corte duró 16 minutos y nunca me cansaría de verlo. El problema era que no se puede hacer que una película comience con una escena de 16 minutos de duración en la que básicamente no sucede nada”, concluyó.