Netflix lanzó la película “Alerta Roja” protagonizada por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot, que se estrenó en la plataforma el 12 de noviembre. Desde la plataforma digital revelaron algunas curiosidades que debés saber si te gustó la película.

Aventura y persecución constante

“Alerta Roja” se desarrollará en diferentes escenarios, desde una pista de baile y una prisión lejana hasta la parte más importante de una jungla. Por su parte, el creador del proyecto, Rawson Marshall Thurber, aseguró:

“La idea de Alerta roja es que es un guiño a las películas de capa y espada repletas de diversión y grandes estrellas. Así que toda la presentación consistió en grandes estrellas, gran acción, grandes risas. Desde el primer momento, la idea siempre fue hacer una película de atracos por todo el planeta con las tres estrellas más grandes del mundo”.

Alerta Roja, estreno de Netflix.

Trio conocido desde otros proyectos

El comunicado oficial de Netflix aseguró que “los protagonistas de esta película se conocían de proyectos anteriores y estaban entusiasmados de volver a trabajar juntos, lo que generó un gran clima de trabajo en el set”. Incluso, Ryan Reynold manifestó desde un principio: “Literalmente, el primer día que comenzamos a rodar, yo pensaba: ‘Dios mío, esto es magia’. Esta química entre nosotros tres es realmente especial”.

Disputas y bailes

En una parte del film “Alerta Roja” se muestra un baile entre John Hartley (Dwayne Johnson) y “The Bishop” (Gal Gadot). “Una de las escenas de efectos visuales más difíciles que tuvimos, que fue escrito como un homenaje a Mentiras verdaderas y un poco de El caso Thomas Crown”, opinó el director.

En este sentido, Gadot señaló sobre las escena: “Me preocupaba rodar el baile con él porque se llama ‘la Roca’ y no quería que una roca me pisara los dedos de los pies. Pero es un bailarín sorprendente. Simplemente tiene talento. No sé si es su pasado con la lucha libre y tener que aprender coreografías, pero lo logró muy rápido”.

"Alerta roja" (Netflix)

En cambio, Dwayne Johnson añadió: “Gal es una gran bailarina. El objetivo que teníamos era coreografiar la escena de baile entre los dos personajes para que fuera sexi. Si podíamos crear tensión sexual real entre The BIshop y el hombre que estaba tratando de llevarla ante la justicia, era posible crear algo muy atractivo para muchas personas y que se sintieran cautivadas cuando comenzamos a bailar”.

“Alerta Roja” se filmó en Atlanta

“Alerta Roja” tendrá seguimientos en distintas partes del planeta pero la verdad es que el film se da todo en Atlanta. Thurber detalló que “comenzaron a rodar en Atlanta y justo cuando estaban a semanas de partir para ir a Europa a rodar la segunda mitad de la película, se desató la pandemia mundial”.

“Tengo que decir que nos hubiéramos hundido por completo de no haber tenido el personal que teníamos, que son increíbles para solucionar problemas. Este fue ciertamente un desafío al que nadie se había enfrentado nunca. Gracias al equipo que teníamos y el liderazgo de Netflix a nuestra disposición, nuestro fantástico elenco y nuestros incondicionales productores, lo resolvimos”, señaló el director.

Película habilitada para toda la familia

A pesar de que “Alerta Roja” tiene momentos de acción y disputas, está disponible para toda la familia. En este marco, el creador confirmó: “Alerta Roja” es una película en la que nadie muere. No hay mucha sangre, si es que la hay; no hay violencia real, no hay sexo, no hay drogas, y solo un poco de rock and roll. Hablamos mucho sobre querer que la película tuviera emociones, peligros y aventuras, pero que no