Este es el motivo por el que Netflix canceló Fate: The Winx Saga

Malas noticias para los fanáticos de la saga Winx Club, Netflix anunció que tras la segunda temporada de Fate: The Winx Saga dará por cancelado su rodaje.

El anuncio fue dado por su showrunner Brian Young, quien a través de sus redes sociales oficializó la decisión del grande de streaming.

Fate: The Winx Saga Foto: Netflix

“Esta no es una noticia divertida para compartir, pero Netflix ha decidido no seguir adelante con la temporada 3 de Fate: The Winx Saga” revelaba Young ante los fanáticos de un clásico televisivo que se vio renovado en el año 2021 pero por falta de presupuesto no continuará.

“Esto es especialmente difícil porque sé cuántos de ustedes amaron esta temporada. Es un lado positivo desgarrador, pero un lado positivo de todos modos. Estoy muy orgulloso de todos los que trabajaron en el programa y muy feliz de haber podido contar las historias que hicimos” expresaba con tristeza el showrunner de la serie protagonizada por Abigail Cowen.

Fate: The Winx Saga

“Nuestro elenco y equipo trabajaron mucho para crear este mundo y estos personajes. Estoy agradecido por todos y cada uno de ellos, y por todos ustedes por mirar. Han sido cuatro años increíbles. Ojalá nos volvamos a ver en el futuro” finalizaba su mensaje Young, quien dejó abierta la puerta para un regreso de encontrar una nueva productora que lleve adelante el proyecto.

De qué trata Fate: The Winx Saga

Sinopsis: Las hadas asisten a un internado mágico en el Otro Mundo, donde deben aprender a dominar sus poderes mágicos mientras navegan por el amor, las rivalidades y los monstruos que amenazan su propia existencia.

Tráiler: